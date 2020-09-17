قوات التحالف تعترض طائرة متفجرة استهدفت الأراضي السعودية

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في نبأ عاجل منذ قليل بأن قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، اعترضت طائرة مسيرة متفجرة أطلقت باتجاه المملكة في وقت سابق يوم الخميس.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الخميس، عن متحدث باسم التحالف قوله، إن الطائرة المسيرة أطلقت على أهداف مدنية في منطقة خميس مشير القريبة من الحدود مع اليمن.





وأضافت الوكالة أنه تم تدمير الطائرة بدون طيار.





وتعد هذه واحدة من عشرات الحوادث التي وقعت في المنطقة في وقت سابق من الشهر الجاري وسط استمرار الصراع العسكري بين القوات الحكومية والمعارضة السياسية الحوثية المسلحة في اليمن.



