AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قوات التحالف تعترض طائرة متفجرة استهدفت الأراضي السعودية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:57 م
طاشرة مسيرة متفجرة
طاشرة مسيرة متفجرة
Advertisements
على صالح
أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" في نبأ عاجل منذ قليل بأن قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، اعترضت طائرة مسيرة متفجرة أطلقت باتجاه المملكة في وقت سابق يوم الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الخميس، عن متحدث باسم التحالف قوله، إن الطائرة المسيرة أطلقت على أهداف مدنية في منطقة خميس مشير القريبة من الحدود مع اليمن.

وأضافت الوكالة أنه تم تدمير الطائرة بدون طيار.

وتعد هذه واحدة من عشرات الحوادث التي وقعت في المنطقة في وقت سابق من الشهر الجاري وسط استمرار الصراع العسكري بين القوات الحكومية والمعارضة السياسية الحوثية المسلحة في اليمن. 

ويشن التحالف بقيادة السعودية غارات جوية منتظمة ضد مواقع الحوثيين بناء على طلب الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي،  منذ مارس 2015.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قوات التحالف تعترض صاروخا أطلقته جماعة الحوثي باتجاه نجران في السعودية

التحالف يسقط طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي: تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران السعودية

أخبار السعودية اليوم.. استضافة كأس السوبر الإسباني للمرة الثانية.. تدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه نجران.. وتسجيل 312924 إصابة بـ كورونا حتى الآن

التحالف العربي يدمر مفخخة حوثية في الأجواء اليمنية

الثانية خلال ساعات.. التحالف العربي يدمر طائرة مفخخة حوثية باتجاه السعودية

ترشيحاتنا

موعد مباراتي مصر وتوجو فى تصفيات كان 2021 بالكاميرون

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

رغم رحيله إلى بيراميدز.. الأهلي يصرف مكافآت رمضان صبحي

الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

AdvertisementS

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة ستيك.. خطوة بخطوة

طريقة تسوية السجق الجاهز بخطوات بسيطة

رغم المعاناة من كورونا والسرطان.. زوجان يصران على الاحتفال بعيد زواجهما الـ46 معًا