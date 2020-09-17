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ديني

خالد الجندى: كنت أنام أسفل سرير والدتي عشان تدوس عليا وهي صاحية.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:05 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه كان ينام أسفل السرير أثناء مرض أمه، حتى إذا أرادت الذهاب إلى الحمام، كي تطأه قدماها فتوقظه لتتعكز عليه، مشيرا إلى أنه كان يفعل هذا برا بها، لأنها كانت ترفض أن توقظ أحدا لمساعدتها.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل ما أنا فيه الآن بفضل الله ثم بفضل دعاء أمى وأبى لى، فكاد القرآن يأمر بعبادة الأب والأم، وقرن هذا الأمر بالشرك".

واستشهد الجندي، بقول الله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا".

الصلاة على النبي أحد أسباب بر الوالدين
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن الذي يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول الملك للنبي "إن فلان ابن فلان صلى عليك الساعة".

وأضاف، أنه من هذا الحديث استدل العلماء، على أنه من بر الوالدين الصلاة على النبي.

وتابع: حينما يصلي المسلم على النبي يخبر الملك النبي، بأن فلان ابن فلان يصلي عليك الساعة، فبالصلاة على النبي يكون المسلم سببا في ذكر اسم أبيه عند النبي.

وناشد الداعية، المسلمين بالإكثار من الصلاة على النبي، ففيه فضائل كثيرة، وبها تنفرج الكروب وتنحل العقد وتقضى الحوائج.

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