خالد الجندى: كنت أنام أسفل سرير والدتي عشان تدوس عليا وهي صاحية.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه كان ينام أسفل السرير أثناء مرض أمه، حتى إذا أرادت الذهاب إلى الحمام، كي تطأه قدماها فتوقظه لتتعكز عليه، مشيرا إلى أنه كان يفعل هذا برا بها، لأنها كانت ترفض أن توقظ أحدا لمساعدتها.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "كل ما أنا فيه الآن بفضل الله ثم بفضل دعاء أمى وأبى لى، فكاد القرآن يأمر بعبادة الأب والأم، وقرن هذا الأمر بالشرك".





واستشهد الجندي، بقول الله تعالى: "وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا".



