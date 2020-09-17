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رياضة

موعد مباراتي مصر وتوجو فى تصفيات كان 2021 بالكاميرون

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 05:58 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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يسرى غازى
حددت اللجنة الخماسية المؤقتة فى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موعد مباراة منتخب مصر الوطنى بقيادة حسام البدرى أمام توجو فى الجولة الثالثة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

كان الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" قرر إقامة مباراتىّ الجولتين الثالثة والرابعة للمنتخبات المشاركة بتصفيات الكان فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.

وخاطبت الجبلاية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" بإقامة مباراة مصر أمام توجو أحد يومي 12 أو 13 نوفمبر القادم على أن تقام المباراة الثانية فى توجو أحد يومي 16 أو 17 من الشهر ذاته.

ومن المقرر ان تطير بعثة منتخب مصر الاول الى توجو بطائرة خاصة لخوض المباراة الثانية أمام نظيره المنتخب التوجولى فى إطار تصفيات امم افريقيا بالكاميرون 2021.

يذكر أن منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري يمتلك فى رصيده نقطتين من التعادل أمام كينيا وجزر القمر بتصفيات كان 2021 بالكاميرون.
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