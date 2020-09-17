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منوعات

لأسباب غير معلومة .. إغلاق جروب "حد يعرف" أشهر منصة إجتماعية تجمع الفتيات على فيس بوك

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:38 م
سارة فريد مؤسسة الجروب
سارة فريد مؤسسة الجروب
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مريم صليب
بين ليلة و ضحاها  فوجئت سارة فريد بأن المنصة الأشهر على فيس بوك جروب " حد يعرف " و الذي كان يضم أكثر من مليون فتاة ،  أصبح غير موجود على فيس بوك من الاساس ، دون أي سابق إنذار أو حتى رسائل تحذير ما إذا كان الجروب قد خالف قواعد الفيس بوك . 

روت سارة عزيز ، لصدى البلد أنها فوجئت برسالة من أحد مسئولي المجموعة تسألها إذا كانت حذفت الجروب من على الفيس بوك من الاساس ، لتتفاجئ سارة برسالة من إدارة الفيس بوك بأن جروب " حد يعرف ، ladies code"  تم إغلاقه بسبب خرقه لقواعد الفيس بوك . 

أكدت سارة أنها تواصلت مع إدارة الفيس بوك لتتفهم ما هو الخطأ الذي وقعت فيه أدى إلى إغلاق مجموعتها التي تحتوي على مليون مشترك ، ليصدمها الصمت التام و لا يجيبها أي شخص عن الأسباب التي أدت إلى الإغلاق  حتى بدون أي رسالة تحذيرية لتتفهم الخطأ حتى تتجنبه فيما بعد. 

أصيبت سارة ، بحالة من اليأس و الإحباط بعد أن إنتهى أمر المجموعة التي اسستها لمدة 6 سنوات على فيس بوك بهذا الغموض ، و قررت أن تلتفت لحياتها الشخصية و تنسى الأمر . 

قررت سارة العودة إلى السوشيال ميديا مرة أخرى و تأسيس مجموعة جديدة على فيس بوك بعد إلحاح من زوجها و أقاربها و صديقاتها بأن تنسى الامر و تبدأ صفحة جديدة و سيساعدوها في نشر الجروب الجديد . 

أكدت سارة أنها لن تكرر أخطاء الماضي لذلك قررت أن يكون اسم المجموعة الجديدة " ladies in with sarah"  لأن المجموعة القديمة سرق اسمها وتم إنشاء أكثر من مجموعة بنفس الاسم لجمع الأعضاء . 
لأسباب غير معلومة .. إغلاق جروب "حد يعرف" أشهر منصة إجتماعية تجمع الفتيات على فيس بوك
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