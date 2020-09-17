محافظ المنوفية يتابع الأعمال الإنشائية لمحطات الصرف بالشهدا بتكلفة 249 مليونا

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمشروعات الصرف الصحى بقرى (كفر الشبع - ابشادى - جزيرة الحجر- دناصور) بمركز ومدينة الشهداء ، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى والتي تعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على توصيلها لجميع قرى ومراكز المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات، رافقه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى ، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.





حيث قام المحافظ بتفقد أعمال إنشاء مشروع صرف صحى كفر الشبع بتكلفة تقديرية (45) مليون جنيه ويشمل المشروع محطة رفع وشبكات إنحدار بطول إجمالى 7كم وخط طرد بطول 2.5 كم، وقد تابع المحافظ الموقف التنفيذى للمحطة حيث تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 60% وتوريد المهمات الكهروميكانيكية وجارى التجهيز للتركيب ، كما تم تنفيذ6.7كم شبكات إنحدار من إجمالى7كم بنسبة 96% وكذا تنفيذ 2كم خط طرد من إجمالى 2.5كم قطر 300مم بنسبة 80% .





وخلال جولته إستمع المحافظ لشكوى أهالى قرية كفر الشبع يتضررون من ترعة داير الناحية، وعلى الفور كلف مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بإتخاذ اللازم والعرض عليه وطرح الحلول المتاحة بشأن الشكوي .





كما تفقد محافظ المنوفية مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي ابشادى بتكلفة تقديرية (32 ) مليون جنيه وقد تم تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 75% وكذا تنفيذ 5,5كم شبكات إنحدار من إجمالى 6كم بنسبة 92% وتنفيذ 0.9كم خط طرد من إجمالى 1,1 كم قطر 400مم بنسبة 82% ، وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة ونسب التنفيذ ، مشددًا بضرورة الإلتزام بالجدول الزمنى المقرر لنهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية ومراعاة جودة الأعمال المنفذة.





هذا واستكمل محافظ المنوفية جولته الميدانية حيث تفقد مشروع صرف صحى جزيرة الحجر والذى يتضمن محطة رفع وشبكات إنحدار وخط طرد بتكلفة ( 52 ) مليون جنية وقد تم تنفيذ الأعمال بالمشروع بنسبة 95%، وتم تجربة المشروع على المولد وجارى التسليم الإبتدائى، وكذا تفقد مشرع محطة معالجة دناصور بتكلفة (120) مليون جنيه وبطاقة 15 ألف م3/ يوم وبطاقة تشغيلية 10 آلاف م3/ يوم .





وقد أوضح رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى بأن إجمالى مشروعات مياة الشرب المنفذة في مركز ومدينة الشهداء عدد 2 مشروع بطاقة 94م3/يوم وبتكلفة تقديرية (339)مليون جنيه ، وأن إجمالى مشروعات الصرف الصحى المنفذة والجارى تنفيذها بمعرفة الشركة والهيئة بنطاق المركز والمدينة بلغ 30 مشروع بطاقة 35 ألف م3/يوم بتكلفة (مليار و180 مليون جنيه )، فضلا عن أن جملة الإستثمارات فى قطاع الصرف الصحى لعام 2020/2021 بلغت مليار و 284 مليون جنيه.



