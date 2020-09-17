غيرت حياته رؤية النبي في المنام| قصة أشهر مجاذيب مسجد السيدة زينب بعد وفاته

ما إن تطأ قدمك مسجد السيدة زينب، الذي يقع في أشهر أحياء القاهرة ، حتى تسمع صوت الشيخ محمد السماك أحد مجاذيب المسجد وهو يتغنى بعدد من الجمل والكلمات في حب السيدة زينب وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم.









وفاة الرجل الملقب بعم محمد السماك أشهر خدام زوار مسجد السيدة زينب كانت صدمة لعدد كبير من رواد المسجد ومريدى الطريقة الصوفية، لما له من الأثر الطيب مع جميع رواد المسجد سواء للصلاة أو لزيارة المقام.









أفنى الشيخ محمد السماك حياته في خدمة مسجد السيدة زينب بتنظيف أركانه وتلميع جدرانه وجلب الطعام والشراب للفقراء والمساكين داخل وخارج المسجد.









عمل محمد السماك في بداية حياته في تجارة السمك بحى السيدة زينب وكان ينافق الزبائن ويغش في البيع إلا أن رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه بأحد وهو يسقيه من يديه الشريفه، كانت نقله له غيرت حياته ووهب نفسه بعدها لعمل الخير وخدمة مسجد السيدة زينب.









ترك السماك كل شيء ليزهد في الدنيا ويخدم الفقراء بإحضار الإفطار لهم امام المسجد صباحا والغداء وبعد صلاة العصر.







