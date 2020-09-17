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ديني

خالد الجندي: لا يسمح برد الإهانة أو الإساءة للأم حتى لو كفرت.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:06 م
خالد الجندي: لا يسمح
خالد الجندي: لا يسمح برد الإهانة أو الإساءة للأم حتى لو كفرت
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محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه تلقى رسالة من إحدى السيدات على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي يرد عليها بنفسه، حيث كتبت أنها سيدة أرملة ولديها 4 أولاد وتصرف معاش زوجها ووالدها، ووالدتها قررت البقاء في بيتها ولكنها غاضبة منها لأنها تأخذ معاش زوجها وتتآمر عليها هي وأختها، متابعًا: "صاحبة الرسالة قالت إنها اتصلت بها فرفضت الرد فقررت أحسبن عليها".


وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "قولتلها لقد أخطأت في العنوان، أنا لن أسمح ولا أسمح بالتطاول على أي أم، مهما قالت أو فعلت أو حتى مهما ظلمت أو دعت عليكي، لا يسمح برد الإهانة أو الإساءة لأي أم في أي مرحلة أو في أي توقيت أو في أي شخصية، حتى لو الأم كفرت بالله".


واستشهد بالآية الكريمة في قوله تعالى: "وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا"، معقبًا: "يعني تصاحبهم مش بالشتيمة وقلة الأدب، وده لا يمكن على الإطلاق، والمفروض تعمل لهم طلباتهم بالمعروف".


وواصل: "اندهشت من أن الموضوع بقى محور خلاف على الصفحة، ولقيت فيه ناس شايلين فيه غِل للأم مشفتهوش في حياتي قبل كدة، في حياتي ما شفت غل في هذه الطريقة، داخلين يهاجموا هجوم ضاري، يقولوا هي الأم دي اشترتنا! أنت فاكر إن الأم علطول على حق! فيه أمهات مستبدة وتجرجر بنتها على الرذيلة والدعارة! دي علامات الساعة، أنا مش مصدق إن فيه بشر عندهم الاستعداد بالتطاول على الأم ده كلام مش قادر أستوعبه".
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