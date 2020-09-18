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تعليم

فتح باب التقديم للشعبة الإنجليزية بتجارة جامعة عين شمس.. غدا

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 01:02 ص
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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حسام الفقي
أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن موعد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب الكلية المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس. 


وقال الدكتور  خالد قدري عميد كلية التجارة إن يتم فتح باب التقديم للشعبة الإنجليزية  يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر حتي يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر وتعلن النتائج يوم الإثنين ٢٨ سبتمبر، مع الأخذ في الاعتبار أن الطلاب المقبولين لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول.

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وأوضح  الدكتور خالد قدري أنه سيتم فتح باب التقديم يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر وحتي الأول من أكتوبر، وبرنامج الشراكة مع جامعتى اوشن  وكيين الأمريكيتين من يوم السبت ٥ سبتمبر حتي الأحد ١١ أكتوبر.
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