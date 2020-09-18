فتح باب التقديم للشعبة الإنجليزية بتجارة جامعة عين شمس.. غدا

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن موعد فتح باب التقديم وإعلان نتائج القبول بشعب الكلية المختلفة للعام الجامعي ٢٠٢١/٢٠٢٠.





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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس.









وقال الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة إن يتم فتح باب التقديم للشعبة الإنجليزية يوم السبت الموافق ١٩ سبتمبر حتي يوم الأحد الموافق ٢٧ سبتمبر وتعلن النتائج يوم الإثنين ٢٨ سبتمبر، مع الأخذ في الاعتبار أن الطلاب المقبولين لا يحق لهم التقدم لأى شعبة أخرى بعد إعلان نتائج القبول.





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