إيران في ورطة.. باحث دولي: استهداف سفيرة أمريكا بـ جنوب أفريقيا انتقام.. وأذرع طهران ممتدة بالقارة

زعزعة الإستقرار، والعبث بأمن الدول، والقتل، هكذا وجهة إيران اتجاه دول العالم بأسره حيث أنها تسعي لمصر الفوضي ليس فقط فى الشرق الأوسط ولكن تسعي لتمتد ذراعها إلى دول أفريقيا، لتنكشف خطتها الشيطانية للعالم بأسره من خلال تقارير استخباراتية أمريكية تقول أن الحكومة الإيرانية تدرس اغتيال السفيرة الأمريكية لدى جنوب أفريقيا لانا ماركس، الأمر الذي وضع إيران فى ورطة أمام العالم. خطة إيران لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية، إنكشف الستار عنها مبكرا فوفقا لما نقلته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أن هذا الأمر يأتي كرد من الحكومة الإيرانية على اغتيال الجنرال قاسم سليماني العام الجاري.



اقرأ أيضا:





بمجرد نشر تلك التقارير لم تنتظر دولة جنوب أفريقيا طويلا من أجل الرد على هذه التقارير، ففى ببيان شديد اللهجة أصدرته وكالة أمن الدولة " الاستخبارات" يوم الأمين الماضي قالت فيه إن هناك تقارير عن مؤامرة مزعومة لاغتيال سفيرة الولايات المتحدة في جنوب إفريقيا ، السفيرة لانا ماركس.

وطمأنت الوكالة جميع مواطني جنوب إفريقيا والأطراف المهتمة وأكدت أن الأمر يحظى بالاهتمام اللازم... وتتفاعل الوكالة مع جميع الشركاء المعنيين في البلاد وخارجها لضمان عدم تعرض سفير الولايات المتحدة لأي ضرر ، بما في ذلك أي مسؤول دبلوماسي آخر داخل حدود بلدنا.







و قالت وزيرة أمن الدولة، أياندا دلودلو ، إن توفير الحماية القصوي لجميع المسؤولين الدبلوماسيين هو مسؤلية دولة جنوب أفريقيا. البيان الذي ردت فيه جنوب أفريقيا سريعا على تلك التقارير المنشورة حول مخطط إيران باغتيال سفيرة أمريكا لم توضح فيه تفاصيل وقالت وكالة الاستخبارات أن "طبيعة الادعاء والتهديد المصاحب لا تسمح لنا بتقديم أي تحديثات مفصلة عن التحقيقات.. يجب تقديم تقارير بهذا الشأن إلى جميع السلطات المعنية بما في ذلك رئيس الجمهورية ووزير العلاقات الدولية والتعاون والمسؤولين المعنيين في إدارة الولايات المتحدة".



فى هذا الشأن قال أحمد العناني الباحث فى الشأن الدولي، إن :"بكل تأكيد إيران تسعى للانتقام من امريكا من مقتل سليمانى، حيث أن إيران حاولت الإنتقام فى العراق لكنها فشلت بسبب التواجد الأمريكى القوى لقواته فى عين الأسد وبعض القواعد".

وعن اختيار سفير أمريكا فى جنوب أفريقيا بالتحديد أوضح العنانى فى تصريح لصدي البلد إن "إيران لم تجد إلا جنوب أفريقيا لتنفيذ مخطط الاغتيال والجريمة نتيجة وجود أذرع إيرانية فى أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء وبالتالى يصبح الأمر سهلا".

وكان مسئولون أكدوا لصحيفة بوليتيكو الأمريكية أن الولايات المتحدة على علم بوجود تهديد قوي على السفيرة منذ الربيع الماضي، إلا ان المعلومات الاستخباراتية أصبحت مؤكدة الأسابيع الأخيرة. حيث تتورط السفارة الإيرانية في بريتوريا في الأمر.



ويعتقد المسؤولون في الولايات المتحدة أن اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا واحدة من الخيارات التي تفكر فيها إيران للرد على اغتيال سليماني.