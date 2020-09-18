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تعليم

للطلاب الوافدين الجدد.. كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة للدراسة في مصر

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 04:59 ص
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
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نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمات جديدة للطلاب الراغبين في التقدم أو استكمال الأوراق للدراسة في مصر حيث يمكنهم إرسال الأوراق والمستندات التالية من خلال البريد لإدارة مبادرة ادرس في مصر:

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وأوضحت الإدارة أن الأوراق المطلوبة من الطلاب الوافدين:
1- أصل شهادة الثانوية موثقة ومصدقة من السفارة المصرية
2- صورة جواز السفر (ساري)
3-صورة شهادة الميلاد
4-عدد 7صور شخصية 4*6 سم
5- سداد المبلغ المستحق المثبت بالترشيح المبدئي (خدمات التنسيق +حداثة المؤهل )
كما أشارت إلى أن طرق الدفع إلكترونيا :
من صفحة التقديم اضغط على Free Pay
هتتنقل إلى لصفحة الدفع واللي فيها هتختار Visa  أو  Mastercard
تتبع خطوات ملء البيانات.

وأوضحت للطلاب أن: 
-لا يعد القبول النهائي إلا بعد استيفاء جميع البنود السابقة.
- ضرورة إرسال رقم للتواصل بالواتساب.
-على الطالب أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي الحضور لاستلام إفادة الترشيح ولن يتم إرسالها عبر البريد.
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