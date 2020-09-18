للطلاب الوافدين الجدد.. كل ما تريد معرفته عن الأوراق المطلوبة للدراسة في مصر

أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمات جديدة للطلاب الراغبين في التقدم أو استكمال الأوراق للدراسة في مصر حيث يمكنهم إرسال الأوراق والمستندات التالية من خلال البريد لإدارة مبادرة ادرس في مصر:





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وأوضحت الإدارة أن الأوراق المطلوبة من ا لطلاب الوافدين :

1- أصل شهادة الثانوية موثقة ومصدقة من السفارة المصرية

2- صورة جواز السفر (ساري)

3-صورة شهادة الميلاد

4-عدد 7صور شخصية 4*6 سم

5- سداد المبلغ المستحق المثبت بالترشيح المبدئي (خدمات التنسيق +حداثة المؤهل )

كما أشارت إلى أن طرق الدفع إلكترونيا :

من صفحة التقديم اضغط على Free Pay

هتتنقل إلى لصفحة الدفع واللي فيها هتختار Visa أو Mastercard

تتبع خطوات ملء البيانات .





وأوضحت للطلاب أن:

-لا يعد القبول النهائي إلا بعد استيفاء جميع البنود السابقة.

- ضرورة إرسال رقم للتواصل بالواتساب.