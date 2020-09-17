بالشتوي.. ابنة أحمد زاهر تستعيد ذكرياتها بدون مكياج

شاركت ملك أحمد زاهر، صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستحرام بإطلالة كاجول وشتوية برفقه اختها.
وظهرت ملك أحمد زاهر ، ببنطال جينز وسويتشرت باللون الاخضر وانتعلت حذاء رياضي يليق بإطلالتها.
ولم تتكلف ملك أحمد زاهر في وضع الميكب واكتفت بإظهار جمالها الطبيعي وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة.
ومن ترتدي ملك الاكسسوارات لإكمال إطلالتها، وكتبت: "الصورة دي قديمة بس بحبها اوي"، واليكم الصورة التي توضح التفاصيل.
وظهرت ملك أحمد زاهر ، ببنطال جينز وسويتشرت باللون الاخضر وانتعلت حذاء رياضي يليق بإطلالتها.
ولم تتكلف ملك أحمد زاهر في وضع الميكب واكتفت بإظهار جمالها الطبيعي وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابة.
ومن ترتدي ملك الاكسسوارات لإكمال إطلالتها، وكتبت: "الصورة دي قديمة بس بحبها اوي"، واليكم الصورة التي توضح التفاصيل.