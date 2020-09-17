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برلمان

النائب محمد عبدالغني يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات البرلمان مستقل

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:14 م
النائب محمد عبدالغني
النائب محمد عبدالغني
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عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب محمد عبدالغني، تقديم أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب 2020 عن دائرة الزيتون والأميرية.. فردي مستقل، مضيفا أنه حصل على رمز الشمعة ورقم (3) في بطاقة الاقتراع، وذلك بعد فتح باب الترشح صباح اليوم الخميس وحتي 26 سبتمبر الجاري. 

وأكد عبدالغني، في بيان له اليوم، أنه تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات مرة أخرى لاستكمال ما بدأه، واثقا في الله وأهالي الزيتون والأميرية واختياراتهم الرشيدة، آملا في دعمهم. 

ووجه عبدالغني ، رسالة إلى أهل دائرته، وعدهم فيها بالأداء الحكيم، والعطاء المخلص،  ليكون الصالح العام وهموم المواطن والوطن هي هدفه الأساسي.

وتقرر فتح الباب لتلقي طلبات الترشيح من الخميس ١٧-٩-٢٠٢ حتى يوم السبت ٢٦-٩-٢٠٢٠، وذلك لانتخاب ٢٨٤ مقعد الفردي ومثلهم للقائمة المغلقة، كما تقرر بدء الاقتراع بالخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية يوم الأحد ٢٧-٩-٢٠٢٠ حتى يوم السبت ١٠-١٠-٢٠٢٠، على أن يتم تسجيل بيانات المصريين بالخارج وطباعة أوراق الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء ١٩و ٢٠-١٠-٢٠٢٠ للمرحلة الأولى، والاثنين والثلاثاء ٢و٣-١١-٢٠٢٠ للناخبين بالمرحلة الثانية.
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