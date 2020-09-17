أطلس الدول المنقرضة .. كتاب جديد يكشف حكايات مثيرة عن موت الدول وسقوطها من على الخريطة

خريطة العالم قد تبدو منقوشة على الحجر، إلا أنها في الواقع مرنة، مع تغير الحدود باستمرار بسبب قوى الجيولوجيا أو السياسة أو الصراع أو المال.





وعلى مدى التاريخ، ظهرت العديد من الدول الجديدة، واختفت بعد بضع سنوات، بعد ذلك عندما تغيرت الظروف مرة أخرى.





وكما هو واضح جدًا في كتاب جديد بعنوان "أطلس البلدان المنقرضة" للكاتب جدعون ديفو، فإن سبب زوالها ليس دائمًا نتيجة الدبلوماسية الدولية أو سياسة حافة الهاوية أو معاهدة السلام، ولكن غالبًا ما يرجع ذلك إلى الغباء.





وجمع ديفو مصائر 48 ولاية متوفاة في كتابه الترفيهي، حيث يشرح بدقة أصول ونتائج كل منها في بضع فقرات بليغة تصور المغامرة والتخطيط وعدم الكفاءة.





الكتاب، الذي تم بحثه بدقة كتب لأغراض الفكاهة، وهو مستوحى من الحكايات التي اعترف بها ديفو وكان يجمعها على مر السنين.





وشمل ذلك بعضًا من سلسلة رواياته المضحكة عن القراصنة التعساء في القرن التاسع عشر - تم تكييفها مع فيلم الرسوم المتحركة لعام 2012 The Pirates! Band of Misfits".





ويقول ديفو لشبكة CNN Travel: "أتذكر عندما كنت طفلًا، اكتشاف أن الأشكال على الخريطة لم تكن دائمًا كما هي مما جعل رأسي ينفجر" مضيفا "اعتقدت أنها كانت نوعًا من مملكة مفقودة من وضع أتلانتس، لكن الأمر ليس كذلك، فالقصص أكثر غباء بكثير."





جمهورية سونورا

لنأخذ على سبيل المثال جمهورية سونورا، وهي منطقة ساحلية كبيرة من المكسيك الحديثة، والتي غدت لفترة وجيزة إلى نوع غير متوازن من الوجود في عام 1853 على يد ويليام ووكر، الانتهازي السيئ السمعة الذي حشد جيشًا قوامه وغزا به ممالك قديمة.





وانهار الأمر في النهاية بعد أن تراجع جيش "والكر" إلى 30 فرد بسبب "المرض والهجر واللصوص" ، وسار مع رئيسه إلى حجز الولايات المتحدة. أما عن سبب وفاة البلد، قال: "لا أحد يأخذ الأمر على محمل الجد".





ويقسم ديفو البلدان إلى عدة فئات، اعتمادًا على ظروفهم - هناك "دمى وكرات قدم سياسية" و "أكاذيب وممالك مفقودة" و "أخطاء ودول دقيقة".





وفي الكتاب، يعزز ديفو هذا الوصف بعبارة "غير مخلص بشكل متسلسل، مهمته في الجيش أو البحرية ... لا يمكن الوثوق بالمال، أيها الخيالي"





منطقة فيومي

وكما كان الحال مع العديد من هذه البلدان، أعيد تصميم منطقة فيومي الناطقة باللغة الإيطالية بضربة قلم أثناء فترة راجت فيها تجارة الخيل على الحدود في نهاية الحرب العالمية الأولى، ووجدت الدولة نفسها فجأة في يوغوسلافيا المشكلة حديثًا.





وعندما سنحت الفرصة، استولى دانونزيو، بدعم من عصابة عنيفة على المنطقة ثم أشرف على الفوضى والاضطراب لما يزيد قليلًا عن عام، بعد أن أثار غضب إيطاليا.





موريسنت المحايدة

موريسنت المحايدة هي دولة صغيرة أخرى بدأت في الوجود من قبل الدول الكبرى التي قامت بتقسيم الأراضي المتنازع عليها ، هذه المرة في نهاية حروب نابليون.





تم إنشاؤها عام 1816، وكان يحتوي على أكثر قليلًا من منجم للزنك عالق بين بلجيكا وبروسيا.





وتعتبر هي المكان المحايد الذي لا يستطيع فيه الصبيان الكبار الاتفاق على من يجب أن يمتلك قطعة أرض، لذلك ينتهي بهم الأمر بأن يقرروا أنها لا تخص أي شخص.





المنطقة المثلثة

ونجت المنطقة المثلثة فعليًا لأكثر من قرن بقليل، حتى تم استيعابها في بلجيكا في نهاية الحرب العالمية الأولى، ولفترة من الوقت، كانت قادرة على الحفاظ على نفسها من خلال منجم الزنك.





وتشمل المعالم البارزة الأخرى إقامة الدولة المفاجئة "خارج الأراضي" التي مُنحت لجناح الولادة بمستشفى أوتاوا سيفيك في عام 1943 حتى تتمكن الأميرة جوليانا من هولندا من ولادة وريث محتمل في مكان ما لا يُصنف على أنه أرض أجنبية.





وهناك الكثير من القصص الأكثر قتامة أيضًا ، بما في ذلك ما يسميه ديفو "درجات الكراهية".





الكونغو الحرة

وقليل من القصص هي أكثر بؤسًا من قصة دولة الكونغو الحرة، التي تشكلت عام 1885 في وسط إفريقيا من خلال بعض المعاملات التجارية المشبوهة للغاية من قبل ملك بلجيكا ليوبولد الثاني.





وبعد أن تجنب ليوبولد حكومته الديمقراطية ، استخدم مشروعًا خاصًا للحصول على مساحات شاسعة من الأرض ثم حولها إلى مزرعة مطاط عملاقة أجبر السكان فيها على العمل، ما أدى بشكل فعال إلى إنشاء دولة العبودية.





ومن المثير للدهشة أنه في وقت كان فيه توسع الإمبراطورية واستغلالها في ذروته، أثارت الفظائع التي ارتكبت باسم ليوبولد غضب جيران بلجيكا الأوروبيين، ما أجبر حكومته المحرجة على إخراج دولة الكونغو الحرة من يديه.





وكان سبب الوفاة أمر شرير للغاية حتى بالنسبة لأوروبا في مطلع القرن.





ويقول ديفو أن الحكايات التي تم جمعها في "أطلس الدول المنقرضة" غالبًا ما تكون أكثر غرابة.



