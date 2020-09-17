اتفاقات السلام مع إسرائيل.. وزير الدفاع الأمريكي السابق يشيد بشجاعة دول الخليج

لطالما كان لـ ديفيد بن جوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل، تعريفًا خاصًا بالشجاعة وهي "معرفة كيف نخاف مما يجب أن نخاف منه وكيف لا نخاف مما لا يجب الخوف منه"، هكذا بدأ وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا مقاله في صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، مُعقبًا على التوقيع على اتفاقيات السلام التاريخية بين الإمارات والبحرين و إسرائيل والذي احتضنته الولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء الماضي.





وقال بانيتا في مقاله إن الاتفاقيات التي جرت هذا الأسبوع، أظهر بها قادة دولتي الإمارات والبحرين شجاعة هائلة، فقد خلص هؤلاء القادة منذ فترة طويلة إلى أن الشرق الأوسط لم يكن بحاجة إلى الخوف من إسرائيل، ولكن هناك قوى إرهابية متطرفة يجب الخوف منها ومواجهتها.













وأضاف أن هذه القوى هي المليشيات المتطرفة التي يرعاها النظام في إيران، خاصة حزب الله الذي يحاول الهيمنة على لبنان وسوريا والعراق واليمن، ويواصل العمل على قدراته الصاروخية والنووية، فضلًا عن العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم داعش وبقايا القاعدة والشبكات الإرهابية الأخرى التي تريد طرد الولايات المتحدة وشركائها من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وأوضح أن هذه العناصر كلها تلجأ إلى الإرهاب والعنف لتحقيق أهدافها، وكلاهما يشكلان تهديدات مباشرة للقوات الأمريكية وحلفائها في مصر والأردن وإسرائيل والخليج.





باختصار، لدى دول الخليج وإسرائيل مجموعة مشتركة من المخاوف، وبالتالي لديها حس الشجاعة والذي يسمح لها بإعادة تشكيل الشرق الأوسط الحديث.





وأضاف "تقول قيادة الإمارات العربية المتحدة الآن علنًا ما سمعناه دائمًا بشكل خاص في زياراتنا إلى أبو ظبي - أنهم يريدون التطلع إلى المستقبل، وليس الماضي، وأن يكونوا شركاء أقوياء لواشنطن، كما يعتقدون أن الفرص الاقتصادية لشبابهم تكمن في تكامل إقليمي أكبر ، وتنويع اقتصادهم ، وتطوير قطاع عالي التقنية على النمط الغربي"، مشيدا بتفكير ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بشأن التطبيع مع إسرائيل.





وأشار إلى أن قرارات الإمارات والبحرين تجعل السلام بين فلسطين وإسرائيل أكثر احتمالا، ففي مقابل اتفاقيات التطبيع هذه، وافقت إسرائيل على وقف خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، حيث كان القرار السابق بالضم سيؤدي إلى استحالة حل الدولتين، داعيًا الفلسطينيين أن يوجهوا الشكر لحكومتي أبو ظبي والمنامة على الحفاظ على إمكانية قيام الدولتين.





وأوضح أن إسرائيل منذ عام 1948، وتسعى منذ فترة طويلة إلى التعايش السلمي مع جيرانها العرب، وأثبت ذلك بصنع السلام مع مصر في السبعينيات والأردن في التسعينيات، والآن تقوم تل أبيب بتوسيع السلام إلى ما وراء حدود إسرائيل ليشمل نصف القطر الاستراتيجي الأكبر للمنطقة، مستطردًا أن هذا أمر مهم تحاول به توسيع قدراتها الدفاعية للتعامل مع تهديدات إيران.





وذكر بانيتا في مقاله أن المملكة العربية السعودية ألمحت عن رغبتها في التطبيع مع إسرائيل من خلال السماح للطائرات التجارية الإسرائيلية بالتحليق فوق الأراضي السعودية، حيث تدرك المملكة مصالحها المشتركة مع تل أبيب، ولذلك يجب على الرياض أيضًا أن تصنع السلام مع إسرائيل، مؤكدا أن هذا الاتفاق سيكون الأهم في الجهود المبذولة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بشكل نهائي.





واستطرد أن الولايات المتحدة بحاجة إلى استعادة دورها الدبلوماسي كوسيط نزيه بين إسرائيل والدول العربية الراغبة في السلام، كما يجب أيضا البحث عن طرق لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الإمارات والبحرين، فمن الضروري أن يعلم شعب الإمارات والبحرين أن صنع السلام سيجلب الدعم لأمنهم.



