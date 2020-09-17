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خبير: الذكاء الاصطناعي حاسب آلى يستطيع التفكير مثل الإنسان.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:37 م
دكتور كريم عبد الجليل
دكتور كريم عبد الجليل المدير التنفيذي لشركة ميندل
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محمود محسن
قال الدكتور كريم عبد الجليل المدير التنفيذي لشركة ميندل إحدى شركات الذكاء الاصطناعي إن الذكاء الاصطناعي بمثابة حاسب آلى يستطيع التفكير مثل الإنسان ونحن كبشر أنعم الله علينا بالذاكرة لكي لا ننسى.

وأضاف عبد الجليل خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن الحاسب الآلي له ميزة وهي أنه لا يستطيع أن ينسى ولكن الإنسان قد ينسى بعض الأشياء في حياته.

وتابع المدير التنفيذي لشركة ميندل أن الحاسب الآلي يستطيع أن يقوم بحفظ أكثر من 2000 كتاب في ساعة وهو ما لا يستطيع الإنسان أن يقوم بفعله.

وأشار عبد الجليل إلى أن أهم ما يميز الإنسان عن الحاسب الآلي أن الإنسان له ميزة تفضله وهي الفهم فالحاسب الآلي يقوم بالحفظ فقط ولكن عقل الإنسان هو أهم ما يميزه. 
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