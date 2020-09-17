الدولى وائل الصباغ رئيسا لحكام القاهرة باتحاد الميني فوتبول

قررت منطقة القاهرة للميني فوتبول اختيار الحكم الدولي وائل الصباغ عضو مجلس إدارة الميني فوتبول رئيسا لحكام القاهرة بشكل رسمي.
كانت منطقة القاهرة للميني فوتبول عقدت اجتماعا مع رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير سليمان ومثّل خلالها منطقة القاهرة محمد عفيفي رئيس قناة النيل للرياضة ونائب رئيس منطقة القاهرة وأحمد محسن أمين الصندوق بالمنطقة.
كما شهد الاجتماع حضور الحكم الدولي وائل الصباغ عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على لجنة الحكام بالمنطقة ونبيل فاروق عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على لجنة شئون العضوية بالمنطقة وطارق مراد عضو مجلس الإدارة المشرف العام علي اللجنة الإعلامية بالمنطقة وبحضور الأستاذ علي الفقي المدير التنفيذي للاتحاد.
وعلى هامش الاجتماع تم إخطار رئيس اتحاد الميني فوتبول بظروف طارئة أدت لغياب المستشار محمد سالم والدكتور طارق سليمان ومحمود منطاش.
وقد تم خلال الإجتماع مناقشة أعضاء مجلس إدارة المنطقة مع رئيس الإتحاد أحمد سمير علي سبل سرعة بناء المنطقة وتنظيمها للتنسيق مع الأندية ومراكز الشباب والأكاديميات إستعدادا للدورات التدريبية التي ستنطلق بدء من 27 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر وقام رئيس الاتحاد بالشرح الوافي لنظم بناء المنطقة وقواعد اللعبة ولوائحها ونظام المسابقة متمنيا لهم التوفيق والنجاح.