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أخبار العالم

مسئول ألماني يهدد: أوروبا ستستخدم العصا مع تركيا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:35 م
صدى البلد
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شريف سيد
فاجأ السفير الألماني لدى اليونان إرنست ريتشل، الجميع بتأكيده على أن تركيا ستشهد عقاب قاسي من الاتحاد الأوروبي قريبا. 

وقال السفير الألماني لدى أثينا أثناء حديثه أمام لجنة الشؤون الأوروبية الدائمة: "ألمانيا، خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي، ربما ستناقش في المجلس الأوروبي المقبل، التهديد الذي تمثله تركيا، بالإضافة إلى إمكانية فرض عقوبات، بسبب التدهور العام في علاقتها مع الاتحاد الأوروبي". 

وأضاف: "يجب أن نقنع تركيا والسؤال هو كيف نقنعها. أعتقد أن الإجابة الصحيحة هي نهج العصا والجزرة. أريد أن أقول إن المجلس الأوروبي سيظهر لتركيا العصا في القريب العاجل". 

وأكد أن: "نحن نعيش في أوقات مضطربة وصعبة للغاية. القضية مع تركيا مهمة جدا للرئاسة الألمانية". 

يأتي ذلك مع استمرار الجرائم التي ترتكبها تركيا في شرق المتوسط، والاعتداءات المستمرة على دول ساحل المتوسط.
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