برلمانى: أتوقع انخفاض سعر البنزين 25 قرشا

قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه يعتقد أن لجنة تسعير الطاقة ستقوم بتخفيض سعر الغاز الطبيعى للمصانع ، خاصة وأن سعر الغاز الان 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، وهذا رقم مرتفع ويحتاج إلى تخفيض.
وتوقع البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ينخفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع ، بحيث يصل إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، خاصة بعد اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط.
وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن خفض اسعار الغاز الطبيعى للمصانع سيؤثر فى صناعات كبيرة مثل الحديد والسيراميك ، وسجعل فاتورة الغاز تنخفض ، مما يجعل هناك تحسن فى الأرباح التى يتم منحها للعاملين.
كما أوضح أن سعر البنزين لن يتخطى 40 دولارا ، متوقعا أن ينخفض سعر البنزين 25 قرش ، مشيرا إلى أنه فى حالة خفض سعر البنزين فلابد ان يشعر به المواطن.
وتستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، خلال الأسبوع القادم، لبدء اجتماعات اللجنة الرسمية لدراسة وتقييم أسعار الوقود التي سيتم الإعلان عنها رسميًا بداية أكتوبر المقبل، والتي سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر قادمة تنتهي فى 31 ديسمبر.