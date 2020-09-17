برلمانى: أتوقع انخفاض سعر البنزين 25 قرشا





قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه يعتقد أن لجنة تسعير الطاقة ستقوم بتخفيض سعر الغاز الطبيعى للمصانع ، خاصة وأن سعر الغاز الان 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، وهذا رقم مرتفع ويحتاج إلى تخفيض.





وتوقع البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ينخفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع ، بحيث يصل إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، خاصة بعد اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط.





وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن خفض اسعار الغاز الطبيعى للمصانع سيؤثر فى صناعات كبيرة مثل الحديد والسيراميك ، وسجعل فاتورة الغاز تنخفض ، مما يجعل هناك تحسن فى الأرباح التى يتم منحها للعاملين.





كما أوضح أن سعر البنزين لن يتخطى 40 دولارا ، متوقعا أن ينخفض سعر البنزين 25 قرش ، مشيرا إلى أنه فى حالة خفض سعر البنزين فلابد ان يشعر به المواطن.



