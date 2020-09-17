AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: أتوقع انخفاض سعر البنزين 25 قرشا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:45 م
البنزين
البنزين
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أنه يعتقد أن لجنة تسعير الطاقة ستقوم بتخفيض سعر الغاز الطبيعى للمصانع ، خاصة وأن سعر الغاز الان 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، وهذا رقم مرتفع ويحتاج إلى تخفيض.

وتوقع البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ينخفض سعر الغاز الطبيعى للمصانع ، بحيث يصل إلى 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية ، خاصة بعد اكتشاف حقل غاز جديد فى البحر المتوسط.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن خفض اسعار الغاز الطبيعى للمصانع سيؤثر فى صناعات كبيرة مثل الحديد والسيراميك ، وسجعل فاتورة الغاز تنخفض ، مما يجعل هناك تحسن فى الأرباح التى يتم منحها للعاملين.

كما أوضح أن سعر البنزين لن يتخطى 40 دولارا ، متوقعا أن ينخفض سعر البنزين 25 قرش ،  مشيرا إلى أنه فى حالة خفض سعر البنزين فلابد ان يشعر به المواطن.

وتستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء رقم 2764 لسنة 2018، والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، خلال الأسبوع القادم، لبدء اجتماعات اللجنة الرسمية لدراسة وتقييم أسعار الوقود التي سيتم الإعلان عنها رسميًا بداية أكتوبر المقبل، والتي سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر قادمة تنتهي فى 31 ديسمبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر البنزين اليوم .. مصر تثبت وغدا التسعير الجديد في السعودية

"الصناعات الكيماوية" تطالب بربط سعر الغاز للمصانع بالسعر العالمي أو تثبيته عند 3 دولارات لكل مليون وحدة

الصناعات الكيماوية: يجب تسعير الغاز للمصانع عند 2.5 دولار للمليون وحدة

ترشيحاتنا

القاهرة أو برج العرب.. الجبلاية تخاطب الأمن بشأن ملعب مباراة منتخب مصر وتوجو

القوات المسلحة توجه ضربة كبيرة لتجار المواد المخدرة بجنوب سيناء .. تفاصيل

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

النجاح في صمت.. عبلة كامل من اللوكيشن إلى المنزل متجاهلة الإعلام والصحافة.. إيه السر؟

مدرب وست بروميتش يعلن إصابة أحمد حجازي

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

AdvertisementS

النيابة العامة تسلم طفلة اليوتيوبر أحمد حسن وزينب لجدتها عقب حبسهما

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

القوات المسلحة توجه ضربة كبيرة لتجار المواد المخدرة بجنوب سيناء .. تفاصيل

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل أعمال يتبرع بـ8 مليارات دولار ويكتفي بشقة متواضعة.. تفاصيل

طريقة عمل سلطة ستيك.. خطوة بخطوة

طريقة تسوية السجق الجاهز بخطوات بسيطة