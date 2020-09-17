وزير المالية يكلف الضرائب بترشيح الشباب لتولي مناصب قيادية

كلف الدكتور محمد معيط ، وزير المالية؛ رضا عبد القادر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، الاسراع في تأهيل الكوادر الشابة داخل المصلحة للترشح لتولي مناصب قيادية من منطلق استراتيجية الحكومة التي تنفذها الوزارة لتطوير العمل الحكومي .





قال "معيط " في تصريحات له علي هامش الاعلان عن مسابقة فكرتك مصلحتك، بمقر الوزارة اليوم، إن الوزارة تعكف حاليا علي تعيين نائبين لرئيس مصلحة الضرائب موضحا أن هناك إيمانا بتحسين مناخ العمل بالتزامن مع إجراءات دمج مصلحتي الضرائب علي القيمة المضافة والضرائب العامة في كيان واحد و ميكنة الإجراءات و الخدمات المالية والضريبية .





أضاف معيط أن إفساح المجال للكوادر الشابة وتجديد الدماء داخل العمل الحكومي هو أمر تنفذه الحكومة من منطلق أنه ينبغي تسليم الراية من جيل لجيل .





انطلقت منذ قليل فعاليات، مؤتمر فكرتك مصلحتك التي نظمتها وزارة المالية اليوم لدعم الكوادر الشابة علي مستوي مصالح والجهات التابعة للوزارة بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية و نائبيه الدكتور إيهاب ابو عيش، للسياسات الضريبية والجمركية و احمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية الكلية .





شارك بفعاليات المؤتمر رضا عبدالقادر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب و السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك .





قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن الوزارة إطلقت في وقت سابق مسابقة للحصول علي افكار جديدة لتطوير العمل بالمصالح التابعة لتطوير منظومة العمل وتحصيل مستحقات الخزانة العامة .





أوضح أن تداعيات فيروس كورونا المستجد كانت لها آثار في التأخر قليلا لتنفيذ لتلك الأفكار ولكن تلك الأفكار تسببت في تحسين وتيرة العمل.





أشار إلي أن الوزارة تؤمن بضرورة وأهمية تبادل الأفكار لتوضيح الأمور لكل العاملين سواء الموظفين أو متخذي القرار من منطلق الشفافية والمساءلة التي تتخذها الوزارة بتكليفات من الحكومة .



