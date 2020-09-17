الاتحاد الأوروبي: نعمل على جلوس تركيا واليونان للتفاوض| فيديو

قال المتحدث بإسم الإتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إ ن إهتمام الاتحاد الاوروبي يعتمد على عدم وجود توتر في الشرق المتوسط، ويحاول فض النزاع بالحوار والتصعيد بين اي دولة.





وأضاف ستانو خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن تركيا ترغب فى الدخول للحوار من أجل العمل على حل مشكلة شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه سيكون اجتماع قادم ببروكسل لبحث المشكلة والعمل على حلها.





وتايع المتحدث بأسم الإتحاد الأوروبي أننا سنعمل بشكل مباشر على ا لحوار ووقف التصعيد وسنعمل على إتخاذ إجراءات إستثنائية لإنتهاء تلك المشكلة.



