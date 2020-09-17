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الاتحاد الأوروبي: نعمل على جلوس تركيا واليونان للتفاوض| فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:21 م
بيتر ستانو المتحدث
بيتر ستانو المتحدث بأسم الإتحاد الأوروبي
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محمود محسن
قال المتحدث بإسم الإتحاد الأوروبي  بيتر ستانو، إن إهتمام الاتحاد الاوروبي يعتمد على عدم وجود توتر في الشرق المتوسط، ويحاول فض النزاع بالحوار والتصعيد بين اي دولة.

وأضاف ستانو خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن تركيا ترغب فى الدخول للحوار من أجل العمل على حل مشكلة شرق المتوسط، مشيرا إلى أنه سيكون اجتماع قادم ببروكسل لبحث المشكلة والعمل على حلها.

وتايع  المتحدث بأسم الإتحاد الأوروبي أننا سنعمل بشكل مباشر على الحوار ووقف التصعيد وسنعمل على إتخاذ إجراءات إستثنائية لإنتهاء تلك المشكلة. 

وأشار ستانو إلى أن حلف الناتو  والاتحاد الأوروبي مؤسسات مختلفة، قائلا: "لا استطيع التعليق عن اشياء تتعلق بالناتو، ونهتم خلال تلك المرحلة على جلوس تركيا واليونان على طاولة المفاوضت لخفض التصعيد".
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