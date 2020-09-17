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برلمان

لجنة الشئون الإدارية والمالية تواصل اجتماعاتها لبحث الاستعدادات لاستقبال مجلس الشيوخ.. صور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:17 م
استعدادات لاستقبال
استعدادات لاستقبال مجلس الشيوخ
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فريدة محمد / عدسة : خالد مشعل
تواصل لجنة الشئون الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اجتماعاتها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية لبحث الاستعدادات لاستقبال مجلس الشيوخ.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه الاستعدادات على قدم وساق لاستكمال أعمال التطوير والتجديد الخاصة بقاعات ومكاتب مجلس الشيوخ حيث من المقرر استقبال  المجلس الجديد في أكتوبر القادم.

كان الاجتماع السابق للجنة والذي انعقد في ٧ سبتمبر الجاري قد ناقش إجراءات موافقة مجلس النواب على نقل العاملين الذين تقدموا بطلبات نقلهم لمجلس الشيوخ، وموقف الأصول التي آلت لمجلس الشيوخ، ومدى توافر الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير اللوجستيات والقيام بالتجهيزات الضرورية لانعقاد الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ في الموعد المقرر.

وكان أعضاء اللجنة قد تفقدوا المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة أعمال الترميم التي تجرى به، وبملحقاته، والوقوف على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المرسوم لها.
لجنة الشئون الإدارية والمالية تواصل اجتماعاتها لبحث الاستعدادات لاستقبال مجلس الشيوخ.. صور
لجنة الشئون الإدارية والمالية تواصل اجتماعاتها لبحث الاستعدادات لاستقبال مجلس الشيوخ.. صور
لجنة الشئون الإدارية والمالية تواصل اجتماعاتها لبحث الاستعدادات لاستقبال مجلس الشيوخ.. صور
لجنة الشئون الإدارية والمالية تواصل اجتماعاتها لبحث الاستعدادات لاستقبال مجلس الشيوخ.. صور
لجنة الشئون الإدارية والمالية تواصل اجتماعاتها لبحث الاستعدادات لاستقبال مجلس الشيوخ.. صور
لجنة الشئون الإدارية والمالية تواصل اجتماعاتها لبحث الاستعدادات لاستقبال مجلس الشيوخ.. صور
لجنة الشئون الإدارية والمالية تواصل اجتماعاتها لبحث الاستعدادات لاستقبال مجلس الشيوخ.. صور
لجنة الشئون الإدارية والمالية تواصل اجتماعاتها لبحث الاستعدادات لاستقبال مجلس الشيوخ.. صور
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