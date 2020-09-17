إبراهيم سرحان يتقدم بأوراق ترشحه لعضوية النواب بنها وكفر شكر





تقدم العمدة إبراهيم سرحان، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب (2020) "فردي - مستقل) عن الدائرة الأولي بمحافظة القليوبية، والتي تضم مركزي (بنها - كفر شكر)، في أول أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب التي ستجري خلال شهر أكتوبر المقبل، وحصل علي رمز (الصقر).





وكان "سرحان" من أوائل المترشحين الذين تقدموا بطلبات ترشحهم لعضوية مجلس النواب في الدائرة الأولي بمحافظة القليوبية (بنها - كفر شكر)، في الساعات الأولي لفتح باب الترشح اليوم الخميس.





وأكد العمدة إبراهيم سرحان، أن هدفه الأساسي هو خدمة أهالي دائرته، وحل مشكلاتهم وتقديم الخدمات التي تحتاجها الدائرة، قائلا: "سأتواصل مع كل أهلي أبناء الدائرة في مركزي بنها وكفر شكر وكافة القري والعزب والكفور التابعة، وأنا تحت أمرهم وفي خدمتهم سواء نجحت في الانتخابات أم لا، لأن خدمة المواطنين ليست مرتبطة بمنصب".





وتابع "سرحان": "أدعو كل أبناء الدائرة أن يؤدوا واجب المشاركة في الانتخابات وينزلوا للإدلاء بأصواتهم، ليختاروا من يمثلهم تحت قبة البرلمان، وحتي يتم اختيار من يعبر عن إرادتهم وصوتهم ومن يشعر بهمومهم ومشكلاتهم واحتياجاتهم".





وأشار المرشح إبراهيم سرحان، إلي أنه يجوب كل أنحاء وقري وعزب بنها وكفر شكر، لطرح برنامجه الانتخابي، وأنه يأمل في الحصول علي صوت كل مواطن في الدائرة وأن يحظي بهذا الشرف وهذه الثقة، متابعا: "لن أردد الشعارات الرنانة ولن أخدع الناخبين، ولكن سأبذل أقصي جهد ممكن لخدمة أهالي الدائرة"، مؤكدا أن ترشحه تكليف ومسئولية، وأنه يمثل جيل كبير من الشباب ويحمل طموحاته وآماله، كما سيكون صوتها لكل أهالي دائرته وخاصة الموطنين البسطاء، وبابه سيكون مفتوحا للجميع ليلا ونهارا.





من جانبه، قال المستشار محمد سلامة، المستشار القانوني للمرشح إبراهيم سرحان وحملته الانتخابية، إنه تم استيفاء كل الأوراق والإجراءات القانونية اللازمة للترشح، وإن "سرحان" قدم طلب الترشح مستقلا، وحصل علي رمز الصقر، وسيتم متابعة كل الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالعملية الانتخابية.





وأضاف المستشار محمد سلامة، أن المرشح إبراهيم سرحان، يلتزم بضوابط الدعاية الانتخابية التي أقرها قانون مباشرة الحقوق السياسية والإجراءات التي حددها قانون انتخابات مجلس النواب، والقواعد التي اصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.