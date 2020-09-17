التعادل السلبي نتيجة الشوط الاول بين المصري وطلائع الجيش





بدأ الفريقان اللقاء بحماسة كبيرة، ولكن لم يستطع اي منهما اختراق دفاعات الآخر وتحقيق هدف تقدم.





وفي كرة غريبة من مسعود حارس مرمى المصري تحرك خارج منطقة الجزاء في الدقيقة ٣٨، وكاد ان يكلف الفريق البورسعيدي هدف ولكن مرت بسلام.





وأجرى علي ماهر المدير الفني للمصري تبديل وحيد في هذا الشوط، بخروج عبد الرحمن زين ونزول ميسي لدعم صفوفه الهجومية.

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة المصري وطلائع الجيش بالتعادل السلبي بدون اهداف في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة ٢٧ من بطولة الدوري الممتاز.