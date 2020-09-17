AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الرابطة تحسم حضور الجماهير في الموسم الجديد بالدورى الألماني

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:12 م
الدورى الالمانى
الدورى الالمانى
Advertisements
عبدالله هشام
أعلنت رابطة الدورى الالماني عودة الموسم الجديد من بطولة البوندزليجا غدا بدون حضور الجماهير خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد.
 

وحسب مانشره الحساب الرسمي لمسابقة الدورى الالماني فإن المباريات بالجولة الاولى ستقام بدون حضور الجماهير لحين التأكد من اتخاذ كافة خطوات الوقاية والاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. 


وينطلق الدورى الالماني غدا في تمام الساعة الثامنة والنصف بمواجهة فريق بايرن موينخ امام منافسه شالكه الالماني علي ان تقام باقي مواجهات الجولة الاولي يوم السبت.

وكان بايرن ميونخ حقق لقب الدورى الالماني الموسم الماضي 2019-2020 كما حقق لقب بطولة دورى ابطال اوروبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معجزة ليفربول وريمونتادا ريال مدريد وتألق بايرن ميونخ.. حصاد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا

رسميا .. الاتحاد الألماني يعلن جدول مباريات الموسم الجديد من البوندسليجا

بعد إذلال برشلونة.. 3 مصادفات تتنبأ بتتويج بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا

البايرن يفرض سيطرته وليفربول يحقق المعجزة.. حصاد الموسم الكروي في أوروبا

ترشيحاتنا

تكتيك مخادع هدفه الإرهاب| دحلان يرد على مقترح أمريكي بتنصيبه بدلا من أبو مازن

القوات المسلحة توجه ضربة كبيرة لتجار المخدرات بجنوب سيناء| تفاصيل

بعد نجاح المخابرات العامة فى تحريرهم.. 4 مفاجآت من محافظ مطروح للمصريين العائدين من ليبيا

التفاصيل الكاملة لبرنامج لميس الحديدي الجديد على قناة ON

تاريخ من التفاهم.. مسؤول أمريكي: قطر استجابت بشأن توقيع اتفاق مع إسرائيل

مستقبل وطن يعلن أسماء ورموز تحالف دعم مصر لفردي النواب بـ كفر الشيخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تجيب.. هل يعالج نبات القنفذية مرض كورونا؟

رجل أعمال يتبرع بـ8 مليارات دولار ويكتفي بشقة متواضعة.. تفاصيل

طريقة عمل سلطة ستيك.. خطوة بخطوة