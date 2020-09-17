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أخبار البلد

الصحة: 11 عملية جراحية بمبادرة إنهاء قوائم انتظار

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:17 م
صدى البلد
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محمد غالي

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات التسجيل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء قوائم انتظار الجراحات الحرجة والعاجلة التي تقدم جميع خدماتها مجانا للمستفيدين منها.

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وتشمل المبادرة 11 عمليه جراحية، منها قساطر القلب، جراحات القلب، جراحات المخ والاعصاب، جراحة العظام، جراحات الرمد، جراحة الاورام، الاوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكبد، القساطر الدماغية.

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وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين ممن يحتاجون التدخلات الجراحية العاجلة ضمن مشروع إنهاء قوائم الانتظار سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار، حرصًا على صحة المواطنين، في إطار خطة الوزارة لتكثيف العمل بمبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة.

                     

وقالت وزارة الصحة والسكان إن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلال تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع الاختلاط بين المصابين بفيروس كورونا وغير المصابين بالفيروس.

 

وأضافت الوزارة أن المريض لا يتحمل أي تكلفة مالية، مع الاهتمام بتقديم الخدمة العلاجية على أعلى مستوى، موضحه أنها تستقبل استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300 الذي يعمل يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً .

الصحة: 11 عملية جراحية بمبادرة إنهاء قوائم انتظار
الصحة: 11 عملية جراحية بمبادرة إنهاء قوائم انتظار
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