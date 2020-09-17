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رياضة

فرجاني ساسي يوجه رسالة لجمهوره.. شاهد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:10 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
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مصطفى كرم
وجه فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك رسالة لمتابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وكتب فرجاني ساسي قائلا "هناك من يؤمن بقدراته رغم عجزه وهناك من يؤمن يعجزه رغم قدراته".


وخضع التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك فقرة تأهيلية في صالة الجيمانزيوم يأتي هذا على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليًا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة. 


جاء ذلك ضمن البرنامج التأهيلي الموضوع للاعب من الجهاز الطبي للفريق بعد تعرضه للإصابة بكدمة أسفل الظهر خلال مواجهة الفريق أمام نظيره طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.




ويستعد الفريق لمواجهة نظيره أسوان الجمعة المقبلة على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.
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