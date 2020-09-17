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الزراعة: مشروع ضخم لتطوير إنتاجية بذور المحاصيل والخضار والفاكهة.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:28 م
ارض زراعية
ارض زراعية
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قسم التوك شو
كشف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة عن خطة الوزارة فى تنفيذ مشروعات حصاد المياه والتوسع الأفقى فى مجال تحسين الممارسات الزراعية.

أوضح "القرش" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن منطقة مطروح و مناطق الساحل الشمالى الغربى  تحتاج إلى  جهد كبير فى تحسين أعمال الزراعة بها، مضيفًا أنه تم  إنشاء عدد من الخزانات التى تجمع مياه الأمطار بشكل مستمر وتعمل على تنظيمها للحفاظ على عملية التوسع فى الرقعة الزراعية .

أكد "المتحدث بإسم وزارة الزراعة "أن هناك مركز تدريب دولى فى منطقة مطروح لتدريب المزارعين والعاملين فيها على نظم الزراعية الحديثة تساعدهم فى  تعظيم إنتاجية المحاصيل  المختلفة كالتين والزيتون، موضحًا أن  مركز البحوث الزراعية قام بتوزيع عدد من الشتلات للمواطنين فى منطقة مطروح لكى  تساعدهم فى تحسين إنتاجيتهم.

أشار "القرش" إلى أن المزارع البحثية التابعة لمركز بحوث الصحراء لا تكتفى بتدريب المهندسين الزراعيين فقط، بل تقوم بنشر تقنيات حديثة متعلقة بالممارسات الزراعية ودورات تدريبية لخريجي مدارس الزراعة ومدارس الدبلومات الزراعية و مدارس الثانوى الفنى الزراعى والمعاهد المتخصصة والكليات العاملة فى مجال الزراعة.

نوه "القرش" إلى أنه تم وضع برامج متخصصة لكل منطقة على حسب احتياجاتها فهناك اختصاص لكل منطقة على حسب قدرة انتاجيتها وطبيعة تربتها، موضحًا أن الدورات التدريبية تقدم إرشادات فى تعظيم الإنتاج بالأساليب التكنولوجية الممكنة وكيفية إستعمال المبيدات والأسمدة والكيماويات للحفاظ على جودة الإنتاج. 

تابع "القرش" أن  مركز البحوث الزراعية يقوم  بالاستنباط على عدد كبير من البذور الخاصة ، لزيادة أصنافها حتى تتحمل فترات الرى الكبيرة  و الجفاف و نسب عالية من الملوحة  مضيفًا أن وزارة الزراعة بصدد  مشروع ضخم لتطوير إنتاجية بعض البذور والمحاصيل الخاصة بالخضار والفاكهة.
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