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فن

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تقترب من 120 مليون مشاهدة

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
اقتربت أغنية "بالنبط العريض" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، من 120 مليون مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 15 أغسطس الماضي. 

تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

 "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

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