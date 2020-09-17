أهداف غير مبشرة| دراسة ترصد القوة الناعمة لإسرائيل تجاه أفريقيا جنوب الصحراء

رصدت دراسة قامت بإعدادها الباحثة إيمان الشعراوي المتخصصة في الشؤون الأفريقية والمنشورة في المركز الديمقراطي العربي ببرلين، محاولات إسرائيل اختراق القارة الأفريقية خاصة إفريقيا جنوب الصحراء وذلك من خلال استخدام أداة القوة الناعمة والتستر وراء غطاء ثقافي وإنساني لاستمالة الشعوب وتغيير إتجاههم نحو القضية الفلسطينية.









وسلطت الدراسة الضوء على عدد من المحاور الهامة وهم محفِّزات التوجُّه الإسرائيلي تجاه إفريقيا جنوب الصحراء، وتناوُل أسباب تغير التوجهات الافريقية وإندماجها في علاقات مع إسرائيل ومحفزات التوجه الأفريقي تجاه إسرائيل، ومراحل العلاقات الإسرائيلية الافريقية ، وتجلِّيات القوة الناعمة الإسرائيلية في إفريقيا ويُخْتَتم المقال بطرح تداعيات القوة الناعمة على الوجود الإسرائيلي في افريقيا.









وبحسب الباحثة فأنه على الرغم من اختلاف توجهات الحكومات الإسرائيلية نحو افريقيا إلا أن تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة عام 2009 وبخاصة خلال ولايته الثانية، كان بمثابة نقطة تحول كبيرة في العلاقات الإسرائيلية الأفريقية حيث شهدت تغيرا ملحوظًا تجسد في الزيارات التي قام بها إلى أفريقيا، وهي الأولى من نوعها لرئيس وزراء إسرائيلي منذ 50 عامًا، رفع خلالها شعار “إسرائيل تعود إلى أفريقيا، وأفريقيا تعود إلى إسرائيل”.









وعدد البحث الأسباب التي جعلت إسرائيل تسعى لإقامة وتقوية العلاقات مع الدول الأفريقية، وذلك للاستفادة من كسب تأييد الدول الأفريقية في المحافل الدولية والتأثير على السلوك التصويتي لهم حيث تتمتع أفريقيا بثقل تصويتي كبير في المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، وتطويق الأمن القومي العربي وتهديد أمنه المائي فإسرائيل خاصة مصر من خلال سد النهضة الإثيوبي والاستفادة من الثروات الطبيعية التي تزخر بها القارة الأفريقية وموقعها الجغرافي المتميز خاصة دول القرن الأفريقي.







