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أستاذ اقتصاديات التعليم: الجامعات الأهلية تقدم تعليما متميزا

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:33 م
وزير التعليم
وزير التعليم
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البهى عمرو
قالت الدكتورة حنان إسماعيل استاذ اقتصاديات التعليم، إن الجامعات الأهلية مستقبل التعليم الجامعى فى مصر، موضحة أن الجامعات الأهلية تقدم تعليما متميزا وكما يجب ان يكون.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ما نشيت" المذاع على قناة أكسترا نيوز تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الجامعات الأهلية ينقصها التسويق فقط.

ولفتت إلى أن الطالب عندما يدخل الجامعات الأهلية، سيجد فرص عمل متوفرة، مضيفة أن الدولة تسعى لتطوير التعليم.

وكشفت أن التسويق للجامعات الأهلية سيكون من خلال وزارة التربية والتعليم، ومن خلال التوعية بداية من أولى ثانوي، مشيرة إلى أن الأسرة و المعلم و الطالب هم من يكتشفون مواهب الطلاب.

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