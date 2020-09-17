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قوات حرس الحدود تنقذ 11 تركيا من الغرق وتقدم الرعاية .. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 07:28 م
صدى البلد
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اسراء صبري
قال اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إنه خلال الفترة الأخيرة شاركت القوات في دورية بحث وإنقاذ بحري.

وتابع "شحاتة " خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القوات استطاعت إنقاذ 11 فرد تركي، بعد غرق لنش الصيد الخاص بهم على الحدود المصرية.

وأردف: قمنا بإنقاذهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.. الـ 11 فرد بقوا في حماية القوات حتى تم التواصل مع الجهات المختصة وتسليمهم.
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