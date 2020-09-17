قوات حرس الحدود تنقذ 11 تركيا من الغرق وتقدم الرعاية .. فيديو

قال اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إنه خلال الفترة الأخيرة شاركت القوات في دورية بحث وإنقاذ بحري.
وتابع "شحاتة " خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القوات استطاعت إنقاذ 11 فرد تركي، بعد غرق لنش الصيد الخاص بهم على الحدود المصرية.
وأردف: قمنا بإنقاذهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.. الـ 11 فرد بقوا في حماية القوات حتى تم التواصل مع الجهات المختصة وتسليمهم.
وأردف: قمنا بإنقاذهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.. الـ 11 فرد بقوا في حماية القوات حتى تم التواصل مع الجهات المختصة وتسليمهم.