مصطفى بكري: مصر لا تنسى أبناءها بالخارج ولا تتهاون في الدفاع عنهم.. فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر لا تنسى أبناءها ولا تتهاون فى الدفاع عنهم، مؤكدا أن جهاز المخابرات العامة بقيادة اللواء الوزير عباس كامل يقوم بإنهاء كل ما يتعلق بالمصريين الذين لديهم ضرر في خارج مصر.





وأضاف مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن المخابرات المصرية نجحت اليوم فى تحرير مجموعة من المصريين مختطفين فى ليبيا بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى ليبيا.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن رئيس المخابرات كان على اتصال مستمر وقام بعمل لجنة أزمة مؤكدا أنه تم عمل اتصالات بكافة المسئولين فى ليبيا اليوم.



