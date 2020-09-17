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زرعت جوايا الثقة| رحمة خالد: نفسي نشيل كلمة معاق أو متخلف من القاموس

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:00 م
رحمة خالد
رحمة خالد
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هاني حسين
روت الإعلامية رحمة خالد، متحدية إعاقة، تفاصيل كيفية مواجهة المجتمع وكيفية التصدي لأي محاولة للتنمر عليها.

وقالت رحمة خالد في حوارها في برنامج " إحلم " المذاع على قناة " أون"، :" تعلمت كيفية مواجهة التنمر وكيفية التعايش في المجتمع، وتعلمت من والدتي كيفية الاعتماد على نفسي".

وأضافت رحمة خالد:"  والدتي زرعت الثقة في نفسي وتمكنت من تحقيق الكثير من النجاحات في مجال الرياضة والعمل المهني".

وتابعت  رحمة خالد:"   أرغب في تطوير وتغيير المجتمع المصري،  ونفسي يتم إزالة كلمة معاق او متخلف من القاموس ومن كافة أنحاء العالم".

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