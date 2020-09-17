زرعت جوايا الثقة| رحمة خالد: نفسي نشيل كلمة معاق أو متخلف من القاموس

روت الإعلامية رحمة خالد ، متحدية إعاقة، تفاصيل كيفية مواجهة المجتمع وكيفية التصدي لأي محاولة للتنمر عليها.





وقالت رحمة خالد في حوارها في برنامج " إحلم " المذاع على قناة " أون"، :" تعلمت كيفية مواجهة التنمر وكيفية التعايش في المجتمع، وتعلمت من والدتي كيفية الاعتماد على نفسي".





وأضافت رحمة خالد:" والدتي زرعت الثقة في نفسي وتمكنت من تحقيق الكثير من النجاحات في مجال الرياضة والعمل المهني".





وتابعت رحمة خالد:" أرغب في تطوير وتغيير المجتمع المصري، ونفسي يتم إزالة كلمة معاق او متخلف من القاموس ومن كافة أنحاء العالم".



