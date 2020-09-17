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اقتصاد

صفوت رمسيس : الاستثمار العقاري الأفضل حاليا في ظل انخفاض الدولار وتذبذب أسعار الذهب

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:16 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

أعتبر صفوت رمسيس رئيس مجلس إدارة شركة تروبى 2 المسئولة عن تشغيل مشروعات بورتو السخنة ان الاستثمار فى العقارات هو افضل أشكال الاستثمار فى الوقت الحالي .

 

وقال فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ان الأوضاع الحالية تشهد انخفاضا فى سعر الدولار وفى المقابل هناك عدم استقرار فى أسعار الذهب ما بين الانخفاض والارتفاع وكل هذه الملابسات جعلت من الاستثمار العقارى هو الأفضل .

 

واكد ان الدولة المصرية تقدم كل الدعم للقطاع العقاري وحاليا هناك اقبال على الاستثمار به بشكل اكبر .

 

وقال ان العين السخنة تعتبر من المناطق التي تشهد نموا ملحوظا يوما بعد الاخر وتتميز بانها مقصد للكثيرين على مدار العام من المصريين والأجانب أيضا فهناك جنسيات كثيرة تفضل تلك المنطقة.

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