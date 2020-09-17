تعرف على أول كتالوج إلكتروني لمنتجات الأثاث بمصر

أطلقت شركة ايكيا، العلامة السويدية الرائدة في مجال الأثاث وإحدى شركات مجموعة الفطيم، إصدارها الجديد من كتالوج ايكيا لعام 2021 حيث يأتي هذا الإصدار تزامنًا مع مرور 70 عاما على إصدار أول كتالوج لمنتجاتها.





وتم إطلاقه الكترونيًا لأول مرة في مصر تحت شعار "لنجعل منزلك مميزا".

يتميز كتالوج هذا العام بـ تخفيضات سعرية لأكثر من 1000 منتج، مع طرح 1700 منتج جديد تناسب جميع الاذواق، حيث تم إطلاقه خلال فعالية فريدة أقامتها الشركة عبر الإنترنت بحضور خبراء ايكيا على المستوى الإقليمي والعديد من الصحفيين والشخصيات المؤثرة ومجموعة من المصممين المصريين.

وبهذه المناسبة صرح توماس سيرجوى - مدير ايكيا مصر، قائلًا: "لقد كان 2020 عاما صعبا لكننا في ايكيا لم نفقد الأمل خصوصا بعد ظهور جائحة الكورونا، لكننا استطعنا التغلب على التحديات من خلال خلق فرص ومعايير جديدة. فنحن اليوم نقوم بأطلاق كتالوج 2021 مما يؤكد على استمرارنا في توفير حياة يومية أفضل لعدد أكبر من الأشخاص. في ايكيا نحن نؤمن بأهمية التحول الرقمي، لذلك قمنا بتقديم بعض الخدمات الجديدة من أجل ضمان صحة وسلامة عملائنا مثل خدمة الشراء عبر الانترنت وإطلاق تطبيق ايكيا الذكي وتقديم الاستشارات عن طريق التفاعل الافتراضي."

صرحت داليا رفعت، مدير تسويق ايكيا مصر: "لقد أدركنا هذا العام أهمية الحياة داخل المنزل لذلك تأتي حملة كتالوج 2021 تحت شعار "لنجعل منزلك مميزا “والتي ستمكن عملائنا من استغلال مساحات منازلهم من خلال حلول عملية وبأسعار مناسبة مما يوفر لهم حياة يومية أفضل. تهدف الحملة الي توعية العملاء عن كيفية فك وتركيب المنتجات، من خلال أمثلة واقعية عن أشخاص قاموا بتحويل منازلهم لمناطق عمل او دراسة أو لعب ". موضحة أن إطلاق الكتالوج يعتبر الحدث السنوي الأهم لـ "ايكيا"، لذلك حرصنا على إطلاقه رغم الظروف التي يمر بها العالم حاليا، وبشكل يواكب التغييرات بسرعة وسهولة، عن طريق الاستمرار في تقديم منتجات وخدمات تراعي الشكل والوظيفة والجودة والاستدامة.

وأضافت: "يعد كتالوج 2021 والذي أطلقنا منه إصدار إلكتروني ايضا وسيلة لمساعدة عملائنا على تحقيق أقصى استفادة من وقتهم في المنزل فهو يعد أداة للتسوق أكثر من كونه وسيلة لعرض المنتجات. فأطلاقنا هذا العام للإصدار الالكتروني جاء نتيجة تقليل توزيع الإصدارات المطبوعة وهذا يأتي في إطار استراتيجية ايكيا التي تطبقها حول العالم باستخدام أحدث الطرق لتوزيع الكتالوج من خلال القنوات الإعلامية الرقمية المختلفة."