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اقتصاد

بقيمة 6,6 مليار دولار أمريكي .. سامسونج تطبق شبكة الجيل الخامس في شركة فيرايزون الأمريكية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:25 ص
صدى البلد
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احمد عبد القوى

 أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن عقدها شراكة مع شركة فيرايزون (Verizon)، إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال الاتصالات اللاسلكية، لتوفير حلول اتصالات لاسلكية من الجيل الخامس (5G) في الولايات المتحدة، حيث وقعت سامسونج عقد بقيمة 6,6 مليارات دولارأمريكى و الذي يمتد حتى نهاية عام 2025. 


تهدف تلك الشراكة إلى استعمال خبرات شركة سامسونج في تزويد فيرايزون بمعدات اتصالات لاسلكية والتي
سيتم استخدامها في تطبيق خدمات اتصالات الجيل الخامس من الشركة.


تعد سامسونج من أكبر الشركات في تصنيع شرائح الذاكرة والأجهزة الالكترونية في العالم كما انها تحظى
بمصداقية كبيرة منقبل المجتمع الدولي.


تعتبر هذه الشراكة الرائدة بين سامسونج و فيرايزون من أهم عقود الجيل الخامس خلال هذه الفترة. كما تستثمر سامسونج في الشبكات المختلفة لتتنافس فيها مع الشركات الرائدة وتوفر معدات الاتصالات المتطورة وتعزز من تجارب المستخدمين من خلال تقديم أفضل التقنيات المتطورة.


واستثمرت شركة سامسونج بكثافة في البحث والتطوير لتطبيق شبكات الجيل الخامس في مختلف المناطق، خاصةً وأنها المحرك الرئيسي للنمو في المستقبل، مع تخطيطها لزيادة حصتها في السوق لتصل الى 20% بحلول نهاية هذا العام.


جدير بالذكر أن شركتي سامسونج وفيرايزون أفصحتا سابقًا عن اكتمال نشر أنظمة شبكات الجيل الخامس 5G في خمس مدن أمريكية،والتيتشمل تجارب لأنظمة الشبكات المبتكرة بما في ذلك استعمال الطيف الموجي الميليمتري 28 جيجا هيرتز وتكنولوجيا الهوائيات المتقدمة، كما تم تثبيت وحدات الوصول لخدمة 5G التابعة لشركة سامسونج في جميع الأنحاء التجارية والسكنية للمدن المعنية.

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