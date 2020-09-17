القابضة للمطارات: جميع العاملين يتمتعون بالرعاية الطبية

أكدت الشركهً القابضه للمطارات ان العاملين بها وكذلك بالشركات التابعه يتمتعون بنظام الرعايه الطبيه بما في ذلك العاملين المتعاقدين ، وذلك لحين بلوغهم سن المعاش.
وقالت الشركة ردًا علي ما يتداول علي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن لائحة الرعايه الطبيه للعاملين بها والشركات التابعة ، يستمر العاملون تحت مظلة الرعايه الطبيه ، ويجب أن يكون امضي العامل مدة خدمه يستحق عليها صرف معاش (اكثر من 9 سنوات ) ، وذلك وفقًا للمدة المنصوص عليها في أحكام قانون التأمينات الاجتماعيه ، وذلك عن مدة عمله بالشركه أو بقطاع الطيران المدني.
وأعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استئناف العمل بكامل طاقته داخل القابضة وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل دفع عجلة الإنتاج بالشركة والشركات التابعة له للتخطى تداعيات أزمة الجائحة الوبائية