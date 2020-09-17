القابضة للمطارات: جميع العاملين يتمتعون بالرعاية الطبية





أكدت الشركهً القابضه للمطارات ان العاملين بها وكذلك بالشركات التابعه يتمتعون بنظام الرعايه الطبيه بما في ذلك العاملين المتعاقدين ، وذلك لحين بلوغهم سن المعاش.









وقالت الشركة ردًا علي ما يتداول علي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن لائحة الرعايه الطبيه للعاملين بها والشركات التابعة ، يستمر العاملون تحت مظلة الرعايه الطبيه ، ويجب أن يكون امضي العامل مدة خدمه يستحق عليها صرف معاش (اكثر من 9 سنوات ) ، وذلك وفقًا للمدة المنصوص عليها في أحكام قانون التأمينات الاجتماعيه ، وذلك عن مدة عمله بالشركه أو بقطاع الطيران المدني.







