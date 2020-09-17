AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القابضة للمطارات: جميع العاملين يتمتعون بالرعاية الطبية

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:12 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي

أكدت الشركهً القابضه للمطارات ان العاملين بها وكذلك بالشركات التابعه يتمتعون بنظام الرعايه الطبيه بما في ذلك العاملين المتعاقدين ، وذلك لحين بلوغهم سن المعاش.


وقالت الشركة ردًا علي ما يتداول علي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن لائحة الرعايه الطبيه للعاملين بها والشركات التابعة ، يستمر العاملون تحت مظلة الرعايه الطبيه ، ويجب أن يكون امضي العامل مدة خدمه يستحق عليها صرف معاش (اكثر من 9 سنوات ) ، وذلك وفقًا للمدة المنصوص عليها في أحكام قانون التأمينات الاجتماعيه ، وذلك عن مدة عمله بالشركه أو بقطاع الطيران المدني.


وأعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استئناف العمل بكامل طاقته داخل القابضة وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من أجل دفع عجلة الإنتاج بالشركة والشركات التابعة له للتخطى تداعيات أزمة الجائحة الوبائية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

بشرى للمصريين.. عضو اقتصادية النواب: الدولار سيصل لـ 15.30 جنيه فى هذا الموعد

فاضل على الحلو دقة| 3 سيناريوهات لتسليم اتحاد الكرة درع الدوري للأهلي

والدة اليوتيوبر أحمد حسن: نجلي وزوجته اعتادا نشر فيديوهات للربح

تفاصيل تحقيقات النيابة مع أحمد وزينب عقب حبسهما للاتجار بطفلتهما

عائق وحيد أمام الأهلي لحسم صفقة يوسف البلايلي.. عمرو ربيع ياسين يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مثير للجدل كشف إهمالها.. أم في حالة سكر تعرض حياة رضيعتها للخطر.. شاهد

دراسة تجيب.. هل يعالج نبات القنفذية مرض كورونا؟

رجل أعمال يتبرع بـ8 مليارات دولار ويكتفي بشقة متواضعة.. تفاصيل