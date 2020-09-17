أيمن شحاتة: البحث عن المخدرات يبدأ بدراسة دورة نمو النباتات|فيديو

قال اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، إنه يتم مكافحة المخدرات من خلال البحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة، بالإضافة إلى ضبط المخدرات على الحدود الخارجية للدولة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن القوات تكافح المخدرات داخليا من على محور قناة السويس، والتي تتخذ مسار التهريب من الشرق إلى الغرب.



وفيما يخص عمليات البحث والتفتيش والقضاء على الزراعات المخدرة، أوضح أن قوات الحرس يجب أن تدرس دورة النمو الخاصة بالنباتات والزراعات المخدرة، حيث يتم زراعة نبات "الخشخاش" مرة واحدة في العام والحصاد في النصف الثاني من شهر 2 والنصف الأول من شهر 3.



وتابع: يتم زراعة نبات " البانجو" 4 مرات في العام، وبناء على دورات النمو بيتم تخطيط دوريات للبحث والقضاء على النباتات المخدرة، معقبا: تنفيذ تلك الخطط منفردة عن طريق قوات حرس الحدود فقط، أو بالتعاون مع قوات مكافحة المخدرات بالشرطة المدنية.



وأشار إلى أنه منذ عام 2019 وحتى الآن تم إزالة 1213 فدان من نبات الخشخاش، و353 فدان من نبات البانجو، بالإضافة إلى 11 فدان من نبات "الهيدرو".



وأكمل: تم حرق مايقارب من 77 طن بانجو جاف اثناء الإزالة بالمناطق المحيطة بالزراعات.