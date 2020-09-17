الاتحاد الأوروبي: المفاوضات ستؤدي لحل مشكلة سد النهضة.. فيديو

أكد بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن سد النهضة واحد من القضايا التى تتطلب حلولا إقليمية مؤكدا أننا نؤيد كل السبل المؤدية للحل وليس فى اتخاذ إ جراءات أحادية لأي جانب.





وأضاف ستانو خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تحدث عن مشكلة سد النهضة عندما زار القاهرة مشيرا إلى أننا نعتمد بشكل كامل على المفاوضات.





وتابع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أننا ندعم الحوار والمناقشات للوصول لحل يرضي بين الطرفين.



