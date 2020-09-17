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الاتحاد الأوروبي: المفاوضات ستؤدي لحل مشكلة سد النهضة.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:04 م
بيتر ستانو المتحدث
بيتر ستانو المتحدث باسم الإتحاد الأوروبي
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محمود محسن
أكد بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن سد النهضة واحد من القضايا التى تتطلب حلولا إقليمية مؤكدا أننا نؤيد كل السبل المؤدية للحل وليس فى اتخاذ إجراءات أحادية لأي جانب.

وأضاف ستانو خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب لبرنامج آخر الأسبوع عبر فضائية صدى البلد أن رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تحدث عن مشكلة سد النهضة عندما زار القاهرة مشيرا إلى أننا نعتمد بشكل كامل على المفاوضات.

وتابع المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي  أننا  ندعم الحوار والمناقشات للوصول لحل يرضي بين الطرفين.

وأشار ستانو إلى أننا مستعدون لدعم مفاوضات سد النهضة لأنها قضية إقليمية والاتحاد الأوروبي لا يتدخل إلا إذا أراد المشاركون ذلك ونعمل على إدارة ملف المفاوضات.
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