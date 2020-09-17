حسام غالي يحتفل بعيد ميلاد نجله الأكبر

مدير الكرة بنادي الجونة بعيد ميلاد نجله الكبير بعد بلوغه سن 12 عاما عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر

مجموعة من الصور له مع نجله وعلق عليها قائلا "ابني الكبير بلغ 12 عاما أمس، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".