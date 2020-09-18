تعرف على بطاقة "ميزة" الجديدة من بنك الكويت الوطني - مصر.. خدمات

وقع بنك الكويت الوطني – مصر بروتوكول تعاون مع شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى ( EBC ) والذى تم على أثره الإعلان عن إطلاق البنك لبطاقة " ميزة " المدفوعة مقدمًا للمرتبات





وقد قام بتوقيع البروتوكول من جانب البنك السيد الأستاذ عمرو الألفى – رئيس قطاعات الأعمال ومن جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى

السيد الأستاذ/ أحمد ربيع – العضو المنتدب للشركة.

وبهذه المناسبة قال الأستاذ ياسر الطيب – نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، أن هذه الخطوة إنما تأتى إستمرارًا لإستراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز باقة المنتجات المصرفية الخاصة به والتى تسهم فى توسيع مظلة إستخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع وذلك تماشيًا مع السياسة العامة للدولة والبنك المركزي المصري فى هذا الصدد لدعم الشمول المالي ودمج فئات جديدة من العملاء والتجار فى المنظومة المصرفية الرسمية للدولة للمساهمة في التحول إلي مجتمع أقل إعتمادًا علي النقود ومن ثم الإتجاه نحو الإقتصاد الرقمى كأحد أهداف إستراتيجية

التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

-وأفاد الطيب أن البنك يسعى بوجه عام إلى تحفيز العملاء على إستخدام قنواته الإلكترونية فى الدفع بدلًا من إستخدام النقود وما يصاحبها من مخاطر عدة، وأن إدارة البنك لا تدخر جهدًا فى سبيل دعم تلك القنوات البديلة والدفع بإستثمارات كبيرة لتطويرها وتحديثها بشكل مستمر من أجل إرضاء عملاء البنك بما يتم تقديمه لهم من خدمات متطورة تفى بكافة إحتياجاتهم المصرفية فى إطار سعينا نحو تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة الأم بالكويت وبما يزيد من القدرة التنافسية للبنك ويعزز من مكانته بالسوق المصرى.

- من جانبه قال الأستاذ / عمرو الألفى أن بطاقة " ميزة " تمثل حلقة جديدة فى سلسلة الخدمات الإلكترونية المتطورة للبنك، والتى تفى بإحتياجات مختلف عملائه من الأفراد والشركات على حد سواء ومنها على سبيل المثال " خدمة NBK أون لاين للشركات " والتى حصلنا مؤخرًا على موافقة البنك المركزي المصري على إطلاقها وذلك على غرار خدمة " الوطني عبر الإنترنت -“ Online Banking التى تم إطلاقها سابقًا لعملائنا من الأفراد، إذ تتيح هذه الخدمة سواء للأفراد أو الشركات إنجاز الكثير من معاملاتهم المصرفية وإدارة أنشتطهم التجارية بطريقة سهلة وآمنة دون الحاجة للتوجه إلى البنك فى كل معاملة.





وقالت الأستاذة سلمى أبو حسين – رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك، أن تلك البطاقة هى إضافة جديدة لخدمات البنك الإلكترونية إذ كان البنك قد خطى - ولاسيما فى السنوات الأخيرة - خطوات متقدمة جدًا نحو دعم خدماته الإلكترونية والرقمية، واليوم بإطلاقنا لبطاقة ميزة، والتى تضاف لمجموعة البطاقات المتنوعة للبنك أصبحنا أحد البنوك الرئيسية فى مصر التى تقدم بطاقة دفع ذكية تحمل شعار شبكة الدفع الإلكترونى الوطنية " ميزة " والتى يتم إستخدامها من جانب الشركات لأغراض صرف رواتب العاملين بها، إذ يتم تغذيتها مقدمًا من قبل الشركات المتعاملة مع البنك، وتتيح " ميزة " لمستخدميها القيام بجميع عمليات الشراء المحلية والسحب النقدي من خلال ماكينات الـ ATM وسداد فواتير الخدمات الحكومية المختلفة مما يقلص المعاملات النقدية إلى الحد الأدنى حيث تعتبر بديل ملائم لحمل النقود، وعلى عكس بطاقات الخصم المباشر الآخرى فإن بطاقة " ميزة "لا ترتبط بحساب مصرفي، كما تتميز تلك البطاقة بمرونة كبيرة في إعادة شحن الأرصدة من خلال شركات الرواتب المختلفة.