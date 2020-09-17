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شاهد لأول مرة.. طرق وأشكال تهريب المخدرات وتعامل قوات حرس الحدود معها

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 08:56 م
أشكال تهريب المخدرات
أشكال تهريب المخدرات
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اسراء صبري
كشف اللواء أيمن شحاتة، قائد قوات حرس الحدود، عن طرق وأشكال تهريب المخدرات، قائلا إنه يتم التعامل في البداية عن طريق عناصر الخبرة من القوات المسلحة، ثم المعدات ومن ثم الاستعانة بالكلب الحربي.

وعرض اللواء أيمن شحاتة عدة فيديوهات توضح طرق الكشف عن تهريب المخدرات، مؤكدا خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن عناصر الخبرة لدى قوات حرس الحدود تتمثل في أجهزة الـ x ray والفرد ثم الكلب الحربي، موضحا أن أسلوب كشف الفرد يختلف من مكان لآخر.

وأشار إلى أن قوات حرس الحدود لديهم كتيبة مدربة من الكلاب الحربية التي تستطيع اكتشاف المخدرات والمفرقعات وتتبع الأثر.

وتابع: في بعض الأحيان لا يستطيع الكلب الحربي التعرف على أماكن المخدرات، وهنا يأتى دور قوات الخبرة للكشف ووجود المخدرات، مشددا على أن قوات حرس الحدود أصبح لديهم الخبرة في الكشف وتتبع أماكن المخدرات.

وأشار إلى أن أفراد الخبرة يتم إمدادهم بأفراد جدد حتى يتمكنوا من التعلم وكسب الخبرات، مشددا على أهمية خبرة الفرد التي تلعب الدور الأكبر في الكشف عن المخدرات.
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