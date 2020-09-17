فى مؤتمر افتراضي.. كيفية تحسين استدامة توريد البطاطس من المزارعين المصريين

عقدت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وشركة شيبسي للصناعات الغذائية - إحدى شركات بيبسيكو مصر - مؤتمرًا صحفيًا افتراضيًا لتجديد شراكتهما لزيادة الشفافية، والاستدامة في سلسلة توريد البطاطس.





حضر المؤتمر السفير الأمريكي، جوناثان كوهين؛ و محمد شلباية، الرئيس التنفيذى لمجموعة بيبسيكو مصر، بالإضافة إلى ليزلي ريد، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر؛ كما شارك في هذا الحدث روبين بلاكي مدير برامج الاستدامة الزراعية في بيبسيكو أفريقيا، الشرق الأوسط وآسيا.





تهدف الشراكة إلى تمكين صغار المزارعين المصريين من إقامة روابط موثوقة بالسوق، وزيادة جودة المحاصيل، والتقدم نحو المعايير المعترف بها دوليًا للممارسات الزراعية المستدامة.





خلال السنة الأولى من الشراكة شارك المزارعون في التدريب، وتلقوا توصيات فنية حول الممارسات الزراعية الجيدة، مثل التطبيق الموجه للري والأسمدة، يأتي ذلك بهدف تمكينهم من زراعة محاصيل عالية الجودة، وزيادة إنتاجيتهم.





وفي هذا الإطار، جاء موسم النمو الأول لعام 2019/2020 ليحقق نتائج هائلة، حيث قام مئات المزارعين في بني سويف بزيادة الإنتاج بشكل كبير، وخفض التكاليف، مما أدى إلى مضاعفة الأرباح ثلاث مرات.





صرح السفير الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي: "ونؤمن بأن هذه الشراكة تساعد المزارعين على زيادة دخولهم، وتحسين مستوى معيشتهم."





خلال الثلاث أعوام المقبلة، تخطط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و شركة شيبسي للصناعات الغذائية علي توسيع الأنشطة لتشمل محافظتي المنوفية والمنيا للوصول إلى 2500 من المزارعين بحلول عام 2023، بالإضافة الى تمكين شركة شيبسي للصناعات الغذائية من تطبيق هذه المبادرة لضم جميع صغار المزارعين في نطاق عملهم لسلاسل القيمة.





كما تهدف شركة شيبسي للصناعات الغذائية إلى التأثير بشكل إيجابي على المجتمعات الزراعية في مصر من خلال مبادرات مثل برنامج التقاوى المزروعة محليًا، الذي يضمن لشركة شيبسي للصناعات الغذائية انتاج رقائق البطاطس من مصادر محلية بنسبة 100٪.





ومن جهته قال محمد شلباية، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيبسيكو مصر "على مدار أكثر من سبعين عاما من تواجدنا في مصر، كان ولازال تطوير القطاع الزراعي على رأس أولوياتنا لما له من أهمية قصوى لقطاع الأغذية. ونحرص على التعاون مع المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يمثلون محورا رئيسيا للقطاع، حيث نعمل على تزويدهم ببرامج التدريب التي تساعدهم على ضمان وزيادة انتاجيتهم بما يتوافق مع المعايير العالمية. ونشعر بالفخر لتجديد تعاوننا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للعام الثاني على التوالي لتوفير برامج التدريب الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة وضم هؤلاء لمجموعة مزارعين شيبسي وبالتالي تحسين ظروف معيشتهم."





وتعد هذه الشراكة جزءًا من دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المستمر للقطاع الزراعي في مصر، والذي يساعد المزارعين في صعيد مصر على أن يصبحوا أكثر اعتمادًا على أنفسهم، وذلك من خلال إقامة روابط بالأسواق المحلية والدولية، وتمكينهم من الحصول على التمويل، وزيادة الالتزام بممارسات الغذاء والسلامة.