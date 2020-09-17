محافظ مطروح: ثلاث وقائع خطف لـ مصريين بالخارج والدولة تمكنت من إعادتهم

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، إن القوات المصرية تحركت على الفور لحظة علمها باحتجاز 6 مصريين من قبل مسلحين.





وأضاف محافظ مطروح، خلال حوار على قناة أكسترا، أن القوات المصرية ظلت تؤمن المصريين لحظة وصولهم لأرض الوطن.





وأشار إلى أن، السلطات المصرية كانت على اتصال مستمر بالجيش الليبي حتى تمكنوا من الوصول لموقع المجرمين.





ولفت إلى أن مصر على اتصال كامل ومستمر بأبنائها فى الخارج، مؤكدًا أن الـ7 أشهر الماضية شهدت ثلاث وقائع خطف لمواطنين مصريين وتمكنت من عودتهم.





وأوضح أن الدولة ستوفر مشروعات وفرص عمل لـلمصريين الذين كانوا محتجزين فى ليبيا، وطالب من المواطنين العمل فى مصر.





وأشار إلى أن، السلطات المصرية كانت على اتصال مستمر بالجيش الليبي حتى تمكنوا من الوصول لموقع المجرمين.