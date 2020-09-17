مرشحو العدل على المقاعد الفردية يقدمون أوراقهم لانتخابات النواب





تقدم اليوم الخميس، مع بدء فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ على المقاعد الفردية، أربعة مرشحين من ممثلي حزب العدل في أربع محافظات.





تقدمت بأوراقها (سحر الغرياني)، مرشحة الحزب بالدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، دائرة (الرمل) وحصلت على رمز (الشعلة).





كما تقدم بأوراقه (الشاذلي البحيري)، مرشح الحزب بالدائرة الثالثة بمحافظة الأقصر، دائرة (مركز إسنا)، وحصل على رمز الحصان.





كما تقدم بأوراقه (عبد الرحيم شعبان أحمد - وشهرته يوسف العوال)، مرشح الحزب بدائرة (مركز ومدينة قنا) بمحافظة قنا، وحصل على رمز الشعلة.





كما تقدم بأوراقه (كمال منصور أنور بدوي - وشهرته كمال السلواوي)، مرشح الحزب بالدائرة الأولى بمحافظة أسوان، دائرة (قسم أول أسوان)، وحصل على رمز الشعلة.





وجاري تقدم باقي مرشحو الحزب بأوراقهم في المحافظات المختلفة في الأيام القادمة، حيث من المقرر أن ينافس حزب العدل على المقاعد الفردية في حوالي عشر محافظات، إلى جانب تواجد الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر على مقاعد القوائم، صرح بذلك معتز الشناوى، آمين اعلام حزب العدل.