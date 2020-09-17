مبادرة الرئيس| الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بنادي مهندسي الإسكندرية.. السبت





تقوم نقابه المهندسين بالإسكندريه برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى و لجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار بالتعاون مع وزارة الصحة بالاسكندرية بتوفير طاقم المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وذلك السبت القادم بمقر نادى المهندسين بالإسكندرية.





وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن المبادرة الرئاسية تهدف الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وتتواجد داخل مقر نادى المهندسين بسابا باشا بمركز الخدمات السبت القادم بدءا من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى السادسة مساءا ومتاحة للمهندسين وأسرهم ورواد النادي بالمجان.





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وأضاف أن تنظيم الفاعلية يأتي فى إطار حرص لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعلاجها حرصا على سلامة المهندسين وتعزيز ثقافة الكشف الدورى الشامل وعلاج الأمراض مبكرا.



