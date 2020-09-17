الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور

انتظم المنتخب الوطني لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني في معسكر مفتوح بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر ضمن الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم ليتوانيا 2021 ويستمر المعسكر حتي يوم ٢٠ سبتمبر الجاري .



وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم والمشرف علي كرة الصالات والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد علي حضور مران المنتخب الوطني للوقوف علي الاستعدادات ومؤازرة اللاعبين.



كما تواجد في المران هيثم عباس مدير المنتخب العراقي لكرة الصالات الذي حرص علي حضور مران منتخب مصر خلال زيارته لمصر معربا عن سعادته بالتواجد مع سحر عبد الحق ومحمود سعد والجهاز الفني مشيرا إلى أن منتخب مصر أحد المنتخبات الكبيرة في كرة الصالات في الوطن العربي وأفريقيا .



من جانبها أكدت الدكتورة سحر عبد الحق انه تم صرف جميع المستحقات الخاصة باللاعبين لرفع روحهم المعنوية وأضافت انها تسعي لتوفير سبل النجاح للفريق وسط امل كبير في تحقيق مركز جيد في بطولة كأس العالم القادمة .



من جانبه اثني الدكتور محمود سعد علي أداء الجهاز الفني مع الفريق مؤكدا أن الاستعدادات تسير بشكل جيد وان اتحاد الكرة ممثلا في الدكتورة سحر عبد الحق يقف خلف الفريق بشكل كبير.



وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: محمود شوبير وعماد علي ورجب رمضان وابراهيم بوجي واحمد عبد القادر موزا ومصطفي عيد والمعتز بالله سامي وعبد الرحمن محمد واسلام العقرب ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد كوكي وعلاء دونجا وعمرو كمال (نيمار) وخالد عبد الله (ماردونا).

