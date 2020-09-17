AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:09 م
منتخب كرة الصالات
منتخب كرة الصالات
Advertisements
يسرى غازى
انتظم المنتخب الوطني لكرة الصالات بقيادة هشام صالح المدير الفني في معسكر مفتوح بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر ضمن الاستعداد لخوض منافسات بطولة كأس العالم ليتوانيا 2021 ويستمر المعسكر حتي يوم ٢٠ سبتمبر الجاري .

وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم والمشرف علي كرة الصالات والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد علي حضور مران المنتخب الوطني للوقوف علي الاستعدادات ومؤازرة اللاعبين.

كما تواجد في المران هيثم عباس مدير المنتخب العراقي لكرة الصالات الذي حرص علي حضور مران منتخب مصر خلال زيارته لمصر معربا عن سعادته بالتواجد مع سحر عبد الحق ومحمود سعد والجهاز الفني مشيرا إلى أن منتخب مصر أحد المنتخبات الكبيرة في كرة الصالات في الوطن العربي وأفريقيا .

من جانبها أكدت الدكتورة سحر عبد الحق انه تم صرف جميع المستحقات الخاصة باللاعبين لرفع روحهم المعنوية وأضافت انها تسعي لتوفير سبل النجاح للفريق وسط امل كبير في تحقيق مركز جيد في بطولة كأس العالم القادمة .

من جانبه اثني الدكتور محمود سعد علي أداء الجهاز الفني مع الفريق مؤكدا أن الاستعدادات تسير بشكل جيد وان اتحاد الكرة ممثلا في الدكتورة سحر عبد الحق يقف خلف الفريق بشكل كبير.

وتضم قائمة المنتخب اللاعبين: محمود شوبير وعماد علي ورجب رمضان وابراهيم بوجي واحمد عبد القادر موزا ومصطفي عيد والمعتز بالله سامي وعبد الرحمن محمد واسلام العقرب ومحمد سعيد ومحمد عبد الحميد كوكي وعلاء دونجا وعمرو كمال (نيمار) وخالد عبد الله (ماردونا).

ويقود منتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح مدير فني ونادر رشاد مدرب عام وايمن راغب مدرب حراس ونواف الوجيه المدير الإداري والدكتور عادل الحداد طبيب وهاني درويش اخصائي تأهيل واحمد حسن مسئول مهمات
الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور
الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور
الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور
الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور
الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور
الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتخب الصالات يبدأ تدريباته بعد العيد استعدادا لتصفيات مونديال ليتوانيا

استعدادا للمونديال.. الجبلاية تحدد موعد معسكر منتخب الصالات المفتوح

منتخب الصالات يبدأ معسكرا مفتوحا استعدادا لكأس العالم

منتخب الصالات يواصل استعداداته لـ مونديال 2021

جهاز منتخب الصالات يتابع الدورى استعدادا لمونديال ليتوانيا

استعدادا لكأس القارات وأمم أفريقيا..انطلاق معسكر منتخب الشاطئية اليوم

ترشيحاتنا

مسئول قطري: سنطبع العلاقات مع إسرائيل في هذا التوقيت

مدرب وست بروميتش يعلن إصابة أحمد حجازي

قوات حرس الحدود تنقذ 11 تركيا من الغرق وتقدم الرعاية .. فيديو

اكتشفنا 33 نفقا بالاتجاه الشمالي الشرقي.. قائد قوات حرس الحدود: نمتلك عناصر مخابرات محترفة

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

أنت هارب أسكُت.. رسالة شديدة اللهجة من أحمد مرتضى إلى كارتيرون

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لعشاق السفر في زمن كورونا.. افتتاح مقهى على متن طائرة خارج الخدمة

الجبلاية تدعم.. معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لكأس العالم.. صور

فيديو مثير للجدل كشف إهمالها.. أم في حالة سكر تعرض حياة رضيعتها للخطر.. شاهد