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توك شو

رئيس جامعة جنوب الوادى يوضح حجم الاستثمارات على أرض الجامعة.. فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:53 ص
جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي
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قسم التوك شو
قال الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى، إن جامعة جنوب الوادى تحوى 20 كلية مختلفة و معهدين بحجم استثمار مشروعات تكلفتها أكثر من مليار  جنيه تتم على أراضى الجامعة .

وأوضح الغرباوي خلال مداخلته الهاتفية لبرنامج "مانشيت" مع الاعلامية رانيا هاشم المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن تلك الاستثمارات شملت مستشفى صحة المرأة والطفل وكلية العلاج الطبيعى ومعامل كلية الهندسة وغيرها من المشروعات التى تخدم الخريجين وتوفير مختلف فرص العمل .

وأشار  رئيس جامعة جنوب الوادى، الى دور الدولة فى ضخ المبالغ والامكانات للقطاعات المختلفة والمستشفيات الجامعية التى تبلغ 5 مستشفيات بجامعة جنوب الوادى والتى شاركت خلال جائحة كورونا بأكثر من طاقم طبى وغرف العزل وإستقبال حالات الطوارىء تحت إشراف وزارة الصحة.

وأكد على البدء فى بناء كلية الألسن بجامعة البحر الاحمر على مساحة 9 آلاف متر مربع لتحوى جزء خاص بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى والاخر لكلية الالسن  بتكلفة 141 مليون وطرح مشروع بناء كلية السياحة والفنادق لتكتمل بذلك جامعة البحر الاحمر الوليدة لجامعة جنوب الوادى .

ونوه الى دور جامعة جنوب الوادى فى تطوير التعليم العالى فى مصر وحصولها على الدعم الدائم من قبل المجلس الأعلى للجامعات وظهورها بشكل دائم ضمن التصنيف العالمى للجامعات .
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