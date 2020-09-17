جاري البحث.. مدرب برازيلي يعتذر عن تدريب الزمالك خلفا لـ كارتيرون

كان أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحدث عن أزمة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق، وعن الأسماء المطروحة لقيادة الفريق وقال : "الجميع صدم من تصرف المدرب الفرنسي، ولكن نادي الزمالك لم يقف على أحد ، أوجه الشكر لطارق يحيى على قبوله تولي القيادة الفنية للزمالك بشكل مؤقت" و الأمر غريب للغاية، كارتيرون تحدث مع أمير مرتضي هاتفيًا الساعة الثانية صباحًا قبل الاجتماع، وأري أن المدرب الفرنسي ضحى بتاريخه وكل ما فعله من قبل لتأمين مستقبله من الناحيه المادية".





وبسؤاله عن تعامل رئيس الزمالك مع الأزمة: "مرتضى منصور من سماته الهدوء ويتعامل مع المواقف بعقلانية شديدة" و لدينا 4 أو 5 مدربين وبدأنا التفاوض معهم لمعرفه التفاصيل المالية، ولكن الأسعار ارتفعت للغاية".



وبشأن حقيقة التفاوض مع تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق: "لم نتفاوص معه من الأساس، ولم يطرح اسمه و من الممكن أن نري مدرب سابق للفريق يتولى المهمة الفنية في الوقت الحالي، المدرب الإسباني جاريدو من الأسماء المطروحة، وأيضًا الثنائي البرتغالي فيريرا وباتشيكو".

وعن مواصفات المدير الفني الجديد قال: "لابد أن يكون حاصد للبطولات، وأيضًا أن يعلم جيدًا أنه لديه مهمة قوية في أفريقيا و خلال أسبوع على الحد الأقصى سنكون تعاقدنا مع مدير فني جديد، وسنلعن رسميًا".





