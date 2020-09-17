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رياضة

جاري البحث.. مدرب برازيلي يعتذر عن تدريب الزمالك خلفا لـ كارتيرون

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:49 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
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يسرى غازى
ذكرت مصادر مطلعة أن البرازيلي بريكليس تشاموسكا المدير الفنى لفريق الفيصلي السعودي تقدم بإعتذار عن تدريب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذى أنهى عقده عن طريق الفسخ من طرف واحد مع سداد الشرط الجزائى.

وأفادت المصادر أن اعتذار المدرب البرازيلي عن تدريب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك جاء نظرا لارتباطه بعقد مع نادي الفيصلي السعودي بعد انتهاء إعارته للهلال السعودي منذ فترة.

كان أحمد مرتضي منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحدث عن أزمة رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم  السابق، وعن الأسماء المطروحة لقيادة الفريق وقال : "الجميع صدم من تصرف المدرب الفرنسي، ولكن نادي الزمالك لم يقف على أحد ، أوجه الشكر لطارق يحيى على قبوله تولي القيادة الفنية للزمالك بشكل مؤقت" والأمر غريب للغاية، كارتيرون تحدث مع أمير مرتضي هاتفيًا الساعة الثانية صباحًا قبل الاجتماع، وأري أن المدرب الفرنسي ضحى بتاريخه وكل ما فعله من قبل لتأمين مستقبله من الناحيه المادية".

وبسؤاله عن تعامل رئيس الزمالك مع الأزمة: "مرتضى منصور من سماته الهدوء ويتعامل مع المواقف بعقلانية شديدة" ولدينا 4 أو 5 مدربين وبدأنا التفاوض معهم لمعرفه التفاصيل المالية، ولكن الأسعار ارتفعت للغاية".

وبشأن حقيقة التفاوض مع تاكيس جونياس مدرب دجلة السابق: "لم نتفاوص معه من الأساس، ولم يطرح اسمه ومن الممكن أن نري مدرب سابق للفريق يتولى المهمة الفنية في الوقت الحالي، المدرب الإسباني جاريدو من الأسماء المطروحة، وأيضًا الثنائي البرتغالي فيريرا وباتشيكو".

وعن مواصفات المدير الفني الجديد قال: "لابد أن يكون حاصد للبطولات، وأيضًا أن يعلم جيدًا أنه لديه مهمة قوية في أفريقيا وخلال أسبوع على الحد الأقصى سنكون تعاقدنا مع مدير فني جديد، وسنلعن رسميًا".


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