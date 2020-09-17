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الخرباوي: بطولات المخابرات المصرية تحتاج كتبا لتوثيقها.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 09:33 م
المفر الإسلامي ثروت
المفر الإسلامي ثروت الخرباوي
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قال الكاتب والمفكر الإسلامي ثروت الخرباوي إن نجاحات الدولة المصرية الساهرة وصلت إلى خارج الحدود، مؤكدا أن الدولة تحافظ على سلامة المواطن المصري وتعاقب الخاطفين مثل ما تم مع الإرهابي هشام عشماوي.

وأضاف الخرباوي خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أننا  ننظر الى المخابرات المصرية ككيان وطني داخل الدولة ادى نجاحات عديدة ويقوم بهذا الدور دون أن يتكلم أو يفصح.

وتابع المفكر الإسلامي أن نجاحات جهاز المخابرات المصرية يجب أن نفرد لها كتبا لتوثيق ما تم من بطولات.

وأشار الخرباوي إلى ان هناك قوى شر حقيقية تستهدف إسقاط الدولة المصرية، مؤكدا أنه يجب أن يعلم كل مواطن مصري اننا أمام معركة بقاء.
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